Agua más cara desde febrero: autorizan una suba de 3,9%

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) aprobó una nueva actualización tarifaria para el servicio de agua potable y desagües cloacales que presta Aguas del Norte (Cosaysa). Desde este mes, los usuarios residenciales y no residenciales afrontarán un incremento total del 3,9%, en línea con el esquema de correcciones mensuales por inflación y el sendero de recomposición previsto en la revisión tarifaria integral.

La medida quedó establecida en el Boletín Oficial de ayer con la resolución Nº 194 del Ente, luego del pedido de la empresa sanitaria para adecuar los cuadros tarifarios según lo dispuesto por la Ley Provincial 8.457. El mecanismo replica el sistema aplicado durante 2025 y toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec para compensar el aumento de costos operativos.

El ajuste se compone de un 1,38% por actualización inflacionaria y un 2,5445% correspondiente al proceso de recomposición tarifaria. El resultado es una suba cercana al 4% que se reflejará en la próxima facturación (impactará en las boletas que llegarán en marzo) .

El servicio de agua se cobra de manera conjunta con la energía eléctrica. Es decir, el nuevo valor llegará incorporado en la boleta que distribuye Edesa, lo que incrementa el monto total a pagar en un mismo vencimiento.

El Enresp ratificó, además, la continuidad de la Tarifa Social, con una bonificación del 20% sobre el cargo básico para los usuarios registrados, y dispuso que Cosaysa publique los nuevos cuadros tarifarios.

Luz

En cuanto a la electricidad, la actualización también se rige por la pauta inflacionaria en la parte de la distribución, que representa cerca del 45% del precio de la boleta, aunque aún no salió la resolución del Ente para su actualización. La factura eléctrica se divide en tres grandes componentes: cerca del 40% corresponde a la generación (Cammsa), un 7% al transporte (Transnoa) y alrededor del 45% a la distribución, que en Salta está a cargo de Edesa eso se suman impuestos nacionales, que representan entre el 17 y el 18% del total.

Sobre el segmento de distribución, casi la mitad de la boleta, el Ente Regulador provincial tiene potestad para autorizar ajustes. Ese es el tramo que puede modificarse periódicamente, mientras que los costos de generación y transporte dependen de decisiones del mercado eléctrico mayorista y la regulación nacional.

Más allá de estos incrementos dispuestos por el organismo provincial, el mayor impacto para las familias podría sentirse en las facturas de este mes tanto de luz como de gas, debido a los cambios en el esquema de subsidios nacionales.