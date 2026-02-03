Caputo espera hasta 18% de inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo ayer que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales" y remarcó que el nuevo método de cálculo para el IPC (Índice de Precio al Consumidor), que iba a estrenarse en febrero, se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

Sobre la inflación que se espera para este año, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "va a ser más baja (que la de 2025), en torno a la de (la ley de) Presupuesto (16 por ciento)". "Puede terminar siendo 18 por ciento, pero va a andar por ahí", luego del 32 por ciento del año pasado.

"En mayo, cuando estábamos en 1,5% (de inflación), podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor", reconoció el ministro, pero aclaró que "el ataque político" durante la campaña electoral para las legislativas "tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación".

También dijo que la prioridad es "seguir con el proceso de crecimiento, que va a ser un gran año en eso".

A su vez, insistió en que los precios altos en el país se deben a "los impuestos y una economía desordenada de tantos años". "Toda la ineficiencia se esconde detrás de los precios. La inestabilidad termina siendo un negocio para algunos empresarios y afecta a la gente", evaluó.

Caputo envió otra vez un mensaje a los gobernadores, al señalar que "las provincias son las que más impuestos cargan".