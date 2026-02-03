PUBLICIDAD

Rosario de Lerma
Turismo en Salta
San Lorenzo
Coronel Moldes
José Gauffín
Nacionales

Liquidación récord de agrodólares en enero

Subió 82% el ingreso de divisas del complejo oleaginoso-cerealero.
Martes, 03 de febrero de 2026 01:25
Las empresas del complejo oleaginoso-cerealero liquidaron US$ 1.850 millones durante enero de 2026, lo que representa un incremento del 82% en comparación con diciembre del año pasado, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De acuerdo con el comunicado oficial, el fuerte ingreso de divisas estuvo impulsado por el aumento de los embarques de trigo y cebada, junto con la continuidad de las exportaciones de maíz y de productos industrializados de la soja, principales rubros del sector.

Las entidades destacaron que el ingreso mensual de divisas es clave para sostener la compra de granos a los productores al mejor precio posible y aclararon que la liquidación está directamente vinculada a operaciones de exportación que suelen anticiparse entre 30 y 90 días, según el tipo de producto, por lo que no existen demoras en el proceso.

Ciara y CEC advirtieron, no obstante, que la liquidación de divisas está influida por múltiples factores externos, como los precios internacionales y el clima.

 

