Lo mató con grasa hirviendo y le dieron perpetua

Miguel Martínez, el panadero que mató a su compañero José Sofiudin Jaharise al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fue condenado a la pena de prisión perpetua.

El tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, declaró al hombre penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por alevosía y amenazas coactivas (tres hechos), conforme a la información del Ministerio Público de la Acusación.

A través de la investigación, se constató que el 7 de diciembre de 2022, el culpable aprovechó que la víctima descansaba dentro de la panadería, llenó un balde plástico con grasa hirviendo de la freidora, se dirigió a la parte trasera del local y sin mediar palabra, le arrojó el líquido abrasivo a más de 100ºC sobre la cabeza, el rostro y el torso.

Tras cometer el hecho criminal, Martínez, de 33 años, escapó a bordo de su moto Guerrero Trip y permaneció prófugo hasta marzo de 2023, más de un año después del asesinato, cuando se concretó su arresto.

Jaharise permaneció hospitalizado en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) hasta que falleció el 24 de diciembre "a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas".

A su vez, el fiscal Patricio Saldutti le atribuyó tres sucesos de intimidaciones los días 17, 21 y 23 de enero de 2023 en perjuicio de su ex pareja, a quien contactó mediante la red social Facebook.