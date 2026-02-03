Morla y las hermanas de Maradona, sin la marca

La Justicia ordenó la "prohibición de innovar y contratar" todo tipo de negocio vinculado a la marca Maradona al abogado Matías Morla, las hermanas del astro Rita y Claudia, y a los procesados restantes de la causa. Esta medida cautelar fue solicitada por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en la causa por el fallecimiento del campeón del mundo en México 1986.

La disposición la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43, que "puso en autos" al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), "la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A." que estén registradas ante el ente.

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Morla y las hermanas del astro Rita y Claudia, a los cuales se les indica que "deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo", sostiene el escrito.

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación). Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del ex capitán de la Selección argentina a los herederos. Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.

Lo que implica

El fallo ordenó al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) aplicar la prohibición de innovar y contratar sobre todas las marcas relacionadas con el nombre, los seudónimos y la imagen de Diego Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en la Argentina como en el exterior.

La medida no anula otras marcas que puedan estar registradas por terceros, pero sí obliga a los involucrados a abstenerse de realizar cualquier acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, trámite registral o cobro de dinero vinculado a esas marcas, en cualquier país del mundo.

El juzgado dispuso que el INPI comunique la medida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para que la cautelar quede registrada a nivel internacional según los convenios vigentes. Además, la resolución ordenó notificar a otros juzgados intervinientes y a las partes mediante cédula electrónica, enviando copias del fallo de la Cámara y del decreto correspondiente.

En la causa, Matías Morla, Víctor Stinfale Pomargo y Ricardo Garmendia están procesados como coautores de defraudación y administración fraudulenta. Rita y Claudia Maradona, imputadas como partícipes necesarias del mismo delito.