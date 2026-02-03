Mazzone: "No voy a defender a los que compraron postítulo trucho"

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, se refirió de los postítulos e incluso habló de títulos y lanzó una advertencia: el gremio no protegerá a quienes hayan obtenido puntajes mediante certificados falsos.

"Es gravísimo. Yo ya lo puse sobre la mesa y se lo planteé a la ministra (Cristina Fiore). Le pedí que se llegue hasta las últimas consecuencias. Tengo entendido que ya está interviniendo la Fiscalía", afirmó en diálogo con Radio Salta.

Mazzone fue categórico al fijar postura frente al escándalo que sacude al sistema educativo salteño: "Como secretario general del gremio más importante de la provincia, no voy a defender a aquellos docentes que hayan comprado un postítulo trucho. Nadie puede aducir su propia torpeza ni su inocencia cuando paga por algo que no cursó. Me parece una aberración".

El dirigente sostuvo que se trata de una práctica que se venía advirtiendo desde hace tiempo. "Hace unos años dije que había corrupción en la educación y me criticaron. Me refería justamente a esto: páginas donde te venden planificaciones, evaluaciones y certificados. Es una vergüenza, porque después las consecuencias las sufren nuestros alumnos", expresó.

Para el titular de ADP, el problema no es solo administrativo, sino que impacta directamente en la carrera docente y en la calidad educativa. "Acá hay docentes que rindieron concursos y titularizaron con puntajes inflados. Usurparon cargos con certificaciones falsas. Es tremendo", remarcó.

Según explicó, el sistema de puntajes terminó distorsionado por la proliferación de certificados apócrifos. "Vienen colegas a quejarse y me dicen: '¿Cómo puede ser que tal persona tenga semejante puntaje si fue compañero mío y ni siquiera pasó un año?'. Hay gente que parece que desde la secundaria está haciendo cursos sin parar para sumar puntos", graficó.

Incluso advirtió sobre las consecuencias disciplinarias que podrían enfrentar los involucrados: "Los titulares son pasibles de sanciones que van desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración. Y los interinos quedarán excluidos del cuadro por dos años".

Mazzone arriesgó cifras que muestran la posible dimensión del problema. "Se está hablando de más de mil personas. Yo calculo que pueden ser cerca de dos mil entre titulares e interinos", sostuvo.

Aclaró que no todos los casos tendrán la misma gravedad, pero que el impacto es profundo. "No es lo mismo el que compró que el que vendía. Pero de todas formas hay que sacar todo a la luz y que se sepa quién es quién".

El dirigente rechazó además la idea de que los docentes hayan sido engañados. "Para mí no hay engaño. Cuando comprás algo que no cursaste, sabés perfectamente lo que estás haciendo", afirmó.

Y puso su propio caso como ejemplo: "Yo tengo tres postítulos con trabajos finales, tribunales que me evaluaron y firmas como corresponde. No sé en qué momento se cambió la metodología para que esto se vuelva un descontrol".

También recordó que la investigación se originó en controles internos. "Las dudas surgieron desde la Junta de Calificaciones, donde ADP tiene representación. De ahí nació el cruce de datos que permitió descubrir esto".