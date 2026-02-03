San Lorenzo: Desde este jueves juzgan al exintendente "Kila" Gonza

Con tribunal colegiado se iniciará este jueves próximo, la audiencia de debate seguida contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, acusados por distintos delitos en perjuicio de la administración pública.

La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal, Manuel Saravia, quien luego de asumir, durante su primer mandato, dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.

Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal que tenía a su cargo.

Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado la discrecionalidad del manejo de fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.

Ernesto "Kila" Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real.

Rogelio Guaymás, está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

Finalmente, Aldo Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.

La audiencia de debate comenzará a las 9.30, en el Salón de Grandes Juicios. El tribunal estará integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello (vocales).

Por el Ministerio Público intervendrá la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñarán Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás estará a cargo de Juan Herrera. Los coimputados Gonza deberán designar una nueva defensa técnica ante la renuncia de su anterior representante legal.