17°
3 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Rosario de Lerma
Turismo en Salta
San Lorenzo
Coronel Moldes
José Gauffín
Salta

Se confirmó el segundo caso de Chikungunya

Es una mujer que estuvo en Bolivia, informó Salud.
Martes, 03 de febrero de 2026 01:25
Piden evitar criaderos del mosquito transmisor.
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección de Epidemiología, informa que se detectó el segundo caso de fiebre Chikungunya del presente ciclo. El diagnóstico corresponde a una paciente de sexo femenino, de 35 años de edad, con domicilio en la localidad de Tartagal, cuyo nexo epidemiológico se encuentra vinculado a un viaje reciente al Estado Plurinacional de Bolivia.

De acuerdo al reporte oficial, la paciente inició con sintomatología el pasado 22 de enero de 2026, manifestando un cuadro de cefalea intensa, artralgia, náuseas y vómitos. Ante la persistencia de los síntomas, acudió al hospital de su localidad de origen el día 24 de enero para recibir atención médica. Tras la evaluación clínica, los profesionales determinaron que el cuadro no presentaba criterios de gravedad, por lo cual la paciente no requirió internación y recibió las indicaciones pertinentes para su recuperación ambulatoria.

Muestra

Durante la consulta, se procedió a la toma de muestras de laboratorio bajo el protocolo de vigilancia de arbovirosis.

Los estudios realizados mediante la técnica de Real Time-PCR confirmaron el resultado positivo para el virus Chikungunya.

Bloqueo local

Ante esta situación, los equipos de salud locales, en coordinación con las áreas de vectores, activaron de inmediato el operativo de bloqueo focal en el domicilio y alrededores de la paciente, sumado a la búsqueda activa de febriles para mitigar cualquier riesgo de propagación local.

Recomendación

El Ministerio de Salud recordó a la población la importancia de extremar las medidas de prevención, tales como la eliminación de recipientes que acumulen agua en los hogares y el uso frecuente de repelentes. Asimismo, se insta a aquellas personas que hayan regresado de zonas con circulación viral a realizar una consulta médica temprana ante la aparición de fiebre o dolores articulares, evitando estrictamente la automedicación para no enmascarar cuadros clínicos.

 

