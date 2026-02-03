Se fue Marco Lavagna del Indec y frenan el uso del nuevo IPC

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer que Pedro Lines será el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna. Lines era, hasta ayer, el número dos del organismo.

Además, Caputo confirmó que se postergó el debut de la nueva fórmula para el cálculo de la inflación, en la que venía trabajando Lavagna desde hacía tiempo y que tenía fecha de aplicación a partir del próximo martes 10.

"Se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado", indicó Caputo en Radio Rivadavia.

Pero afirmó que "cambiar" al titular del Indec "en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal y no hay emisión, inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice".

Al respecto, afirmó que el Gobierno "mantendrá el índice hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

Lavagna presentó su renuncia ayer y generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación bajo la nueva metodología que iba a implementarse desde este mes.

Según trascendió, la salida del funcionario produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas. Pero su salida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El reemplazante

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.