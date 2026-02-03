Se reanuda el juicio por la causa de los cuadernos

El calendario judicial de la expresidenta Cristina Kirchner se reactiva hoy con el reinicio del megajuicio por la causa de los "Cuadernos de las coimas", tras el receso de enero y en plena recuperación de la exmandataria de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomará las audiencias vía zoom para dar inicio a las "cuestiones preliminares": en esta instancia, los abogados defensores buscarán minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, dispondrá de una hora y media para exponer sus objeciones. Se prevé que el foco de la defensa se centre en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la expresidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas -proceso que podría extenderse durante todo febrero-, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos.

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años.