Turismo: Medidas para calmar las aguas en el sector por la mala temporada

Tras una reunión ayer, según fuentes del sector, los referentes de asociaciones y cámaras del turismo se reunirán con autoridades una vez por semana para abordar temas de coyuntura y definir acciones concretas.

En medio de la cuestionada gestión de la ministra Manuela Arancibia, trascendió que prometieron al sector que no habrá cortes de luz y gas por mora para empresas del rubro y que se ofrecerán planes de financiación para estos servicios. Además, se creará un observatorio conjunto de estadísticas para unificar criterios y contar con información consensuada sobre ocupación y movimiento turístico. Eso a raíz de la polémica por las cifras ya que los hoteleros aseguraron que la ocupación fue del 35% y el Ministerio lo estableció en 50%.

Según datos difundidos por el Ministerio de Turismo y Deportes, Salta recibió durante enero alrededor de 356.000 turistas, un 2,5% menos que en enero de 2025, cuando se contabilizaron 365.024 visitantes. Es decir, hubo unos 9 mil turistas menos que el año pasado.

De acuerdo con el informe elaborado en base a Big Data Mobility Insights – Telecom, el pernocte promedio fue de 4,6 noches, por debajo de las 4,9 noches registradas en el mismo mes del año pasado. Desde la cartera turística señalaron que el movimiento se distribuyó en todo el territorio provincial, "con picos de ocupación asociados a festivales, ferias artesanales y eventos culturales del calendario de verano".

Mientras Salta atraviesa este escenario, otras regiones del país mostraron un desempeño más sólido. Córdoba se consolidó como uno de los grandes ganadores del verano, con más de 2,4 millones de visitantes durante enero y niveles de ocupación que en algunas localidades rozaron el lleno total. El informe nacional destacó un crecimiento interanual del 20% respecto del mismo período de 2025.

La Patagonia también cerró enero con números positivos: Bariloche promedió un 80% de ocupación y Ushuaia alcanzó el mismo porcentaje, impulsada por la temporada alta de cruceros.