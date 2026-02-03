Mosconi: Primera chofer de ambulancia

El Hospital de General Enrique Mosconi marcó un hecho inédito al incorporar a la primera mujer chofer de ambulancia del sistema sanitario ern toda la provincia.

Se trata de Elsa Villalba, quien luego de una destacada trayectoria en el área de mantenimiento del hospital, decidió dar un paso más en su crecimiento profesional.

Tras completar las capacitaciones obligatorias y aprobar con éxito los exámenes técnicos requeridos por el Parque Automotor del Gobierno de Salta, Elsa fue oficialmente habilitada para conducir unidades de emergencia.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta incorporación refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias en el norte provincial y, al mismo tiempo, representa un avance concreto en la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras en ámbitos históricamente masculinizados.

Un logro que abre camino y deja huella, destacaron desde el establecimienrtio sanitario que de ahora en más tiene a la primera mujer chofer de ambulancias de la provincia.