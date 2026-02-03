Homenajearon a Vicente Cordeyro en la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta

Se realizó un homenaje a la trayectoria y a la memoria del Vicente Osvaldo Cordeyro, Comisario Mayor (R) y licenciado, en la Escuela de Cadetes de la Policía de Salta, donde se descubrieron placas conmemorativas y se puso su nombre a la preceptoría de la institución. El acto reconoció una carrera marcada por más de 30 años dedicados a la docencia y a la formación policial.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz y reunió a familiares, autoridades provinciales, jefes policiales, colegas y exalumnos. En ese marco, se recordó a Cordeyro como formador y referente institucional de la fuerza, cuyo legado permanece en generaciones de cadetes que hoy cumplen funciones en distintos puntos de la provincia.

El homenaje coincidió con la fecha de su nacimiento y tuvo como objetivo destacar no solo su extensa trayectoria profesional dentro de la Policía de Salta, sino también su legado humano, ético y su vocación de servicio. Durante el acto se subrayó que su figura representó un modelo de compromiso con el profesionalismo y la responsabilidad social en materia de seguridad pública.

Su esposa, Trinidad Chávez, también integrante de la fuerza, agradeció el reconocimiento y evocó a Cordeyro como “un hombre íntegro, un padre presente y un servidor público comprometido”, resaltando su entrega a la comunidad salteña y su visión estratégica sobre la seguridad. En ese sentido, recordó su impulso a la participación ciudadana como herramienta fundamental para construir una provincia más segura.

Entre los aportes más relevantes de su carrera, se mencionaron iniciativas clave como el proyecto de implementación del Sistema de Emergencias 911 y las mejoras en los planes de estudio de la Escuela de Suboficiales. También se destacó su formación académica como Licenciado en Seguridad y su desempeño como docente en la Universidad Católica de Salta, donde fue profesor titular en carreras vinculadas a seguridad privada y bancaria.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, remarcó las cualidades de Cordeyro como policía y formador, destacando su disciplina, lealtad, ética y compromiso social. Asimismo, recordó su paso por distintos cargos dentro de la institución, hasta alcanzar la jefatura de la Dirección General de Investigaciones.

Del homenaje participaron también el vicegobernador Antonio Marocco, el jefe y subjefe de Policía Diego Bustos y Walter Toledo, junto a integrantes de la plana mayor policial y directores generales. La ceremonia concluyó con un reconocimiento unánime a la huella imborrable que Vicente Cordeyro dejó en la formación policial y en la vida institucional de Salta.