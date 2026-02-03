PUBLICIDAD

Salta

Vecinos del barrio Autódromo denuncian el cierre de un pasaje y reclaman respuestas

El malestar por la construcción de una vivienda que estaría cerrando el pasaje conocido como La Huella, un espacio que, aseguran, es utilizado desde hace años como vía de circulación en la zona.
Martes, 03 de febrero de 2026 18:28
Vecinos del barrio Autódromo manifestaron su malestar por la construcción de una vivienda que estaría cerrando el pasaje conocido como La Huella, un espacio que, aseguran, es utilizado desde hace años como vía de circulación en la zona.

“Nos juntamos como vecinos para ver que no nos cierren el pasaje”, expresaron habitantes del lugar en diálogo con El Tribuno este martes. Según indicaron, la obra avanza sobre el paso habitual del barrio y genera preocupación entre quienes transitan diariamente por allí.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, la justificación que habrían recibido es que el cierre busca brindar mayor seguridad. Sin embargo, cuestionaron ese argumento: “Dicen que es para tener más seguridad, pero si vos decís más seguridad y no hay luz, no podés pasar”, señalaron, al remarcar la falta de iluminación en el sector.

 

Además, afirmaron que el terreno donde se construye la vivienda pertenecería supuestamente a una persona cuya identidad desconocen. “Desde 1998 estamos asentados acá”, sostuvieron, y reclamaron que se aclare la situación legal del lugar y se garantice la libre circulación por el pasaje.

Los vecinos esperan una pronta intervención de las autoridades para determinar si la construcción es legal y evitar el cierre definitivo del pasaje La Huella.

