Cayó el ladrón que operaba en el barrio Grand Bourg

En un allanamiento fue detenido un hombre sindicado como sospechoso de haber cometido diversos hechos delictivos contra la propiedad en la zona oeste de la ciudad de Salta.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, imputó de forma provisional a un hombre de 42 años como autor de los delitos de robo, previsto en el artículo 164 del Código Penal y hurto simple, previsto en el artículo 162 del Código Penal (dos hechos) en concurso real.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y prestó declaración. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente su prisión preventiva, en atención a sus antecedentes delictivos.

El sospechoso fue detenido en un allanamiento solicitado por el fiscal Paz, al ser vinculado con tres hechos delictivos contra la propiedad, ocurridos durante los últimos meses en el barrio Grand Bourg, donde se apoderó ilegítimamente de bienes desde un automóvil y de viviendas donde irrumpió.

A mediados de enero, un hecho de inseguridad sacudió al barrio Grand Bourg. Durante la madrugada, delincuentes desvalijaron un jardín maternal ubicado sobre avenida Los Incas al 3100, a pocos metros de una plaza y a escasas cuadras de una dependencia policial. Se trata del jardín Gulili, un espacio educativo que funciona desde hace apenas tres meses y asiste a alrededor de 100 niños y niñas del barrio. Mientras tanto, la preocupación crece entre los vecinos del barrio Grand Bourg, quienes denuncian una seguidilla de robos que se repiten desde el año pasado y que, se intensificaron en los últimos meses.