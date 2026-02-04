En enero habría bajado la inflación sin perforar el 2%

La inflación en el arranque del 2026 habría experimentado una desaceleración respecto al cierre del año pasado pero aún continuaría por encima del 2% mensual.

El índice inflacionario habría reflejado una merma en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, cortando con una tendencia alcista que se observa desde junio del 2025 y que se profundizó a partir de septiembre cuando las cifras volvieron a superar el 2%, según estiman analistas privados.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,2%, registrando los principales aumentos en los rubros restaurantes y hoteles (3,8%), bienes y servicios varios junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos 3,1%) y salud (2,8%). La variación interanual fue estimada en 32%.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que "la suba estuvo liderada por la categoría verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual".

Tendencia

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,6% en enero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el primer mes del año un 32,1%, "evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre".

Sin embargo, se mostraron optimistas de cara al comportamiento de los precios durante el nuevo mes al proyectar que "a partir de febrero podría revertirse esta tendencia y retomarse el proceso de desaceleración interanual".