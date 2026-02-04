Juzgan al guardia de un boliche por abuso

Presidida por el juez Martín Pérez, se inició ayer la audiencia de debate seguida contra un hombre de 34 años imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real.

Fue denunciado en septiembre de 2024 por una joven que concurrió como cliente a un local bailable de la calle Balcarce, en la ciudad de Salta, donde el acusado se desempeñaba como personal de seguridad.

La víctima, una estudiante universitaria, refirió que ingresó al boliche junto a unas amigas y que fue agredida sexualmente por el imputado en un momento en que se dirigió sola al baño. Manifestó que allí la interceptó, la encerró en un cubículo y la accedió carnalmente.

La intervención de la UDIS inició con la denuncia radicada el 7 de septiembre de 2024 por la joven mujer que manifestó haber sido abusada sexualmente en un local bailable de la popular calle Balcarce.

La denunciante expresó que había concurrido con una amiga al boliche y que, tras ingerir un trago de tequila que les ofrecieron con la entrada, se dirigió al baño. Aseguró que al salir fue interceptada por un guardia de seguridad, quien la habría tomado del brazo e ingresado al recinto sin decir nada y, utilizando su fuerza, y la habría abusado.

Durante la primera jornada del juicio declaró la damnificada y una médica legal del CIF. El acusado se abstuvo de hacerlo por el momento. Para hoy está prevista la comparecencia de siete testigos propuestos por la fiscalía y la defensa.

En representación del Ministerio Público interviene el fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena. La defensa del acusado está en manos de Verónica Rallé. Como querellantes, en representación de la damnificada, intervienen Belén Alzogaray y Analía Ramos.