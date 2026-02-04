Los jubilados de Campo Santo ya tienen sede social

El Centro de Jubilados Virgen del Valle, del municipio de Campo Santo, dejó inaugurada su nueva sede social, ubicada en calle 9 de Julio, un acontecimiento trascendental para las autoridades del centro, que ya comenzaron a ocupar parte del renovado inmueble.

El acto de inauguración, cuya fecha coincidió con el aniversario de su creación, se llevó a cabo en la noche del pasado miércoles 21de nero, con la presencia del intendente Ignacio Taché, el diputado Germán Rallé, el senador Enrique Cornejo, la ex intendenta Josefina Pastrana, la secretaria María Belén Rodríguez, entre otros invitados, quienes acompañaron a las autoridades del centro a cargo de Rómulo Valdiviezo.

La nueva sede social ocupa una antigua casona que se encontraba bastante deteriorada, la que fue restaurada solo en forma parcial. "Es un día muy importante para todos nosotros, fueron muchos años de gestiones y de trabajo en la renovación de esta antigua casona. Quiero agradecer a las autoridades que me colaboraron para lograr este sueño, tanto en las gestiones para que el gobierno provincial complete el comodato realizadas por el diputado Germán Rallé y senador Enrique Cornejo, como la ayuda económica por parte del intendente Tito Taché" dijo Valdiviezo.

El inmueble es bastante amplio y, por su antigüedad, contaba con una estructura muy debilitada. Desde el 2019, cuando comenzaron con las primeras inversiones en obra, hasta su habilitación el 2026, se pudo acondicionar solo el 50%, recuperándose espacios para la instalación de consultorios, una sala de espera para los socios, salón para la práctica recreativa y talleres, una cocina, baños y los techos.

"Somos una comisión, pero lamentablemente nadie aparece para colaborar, con la secretaria Isabel Zalazar nos multiplicamos para concretar cada trámite. A mediados de febrero hay elecciones, solo voy a continuar si consigo gente que se comprometa a trabajar junto a nosotros. Hay mucho por hacer y estoy delicado de salud, por lo tanto ya veremos qué ocurre hasta el llamado a Asamblea" dijo Valdiviezo.

El Centro de Jubilados, desde su fundación careció de una sede propia y para poder funcionar, sus autoridades tuvieron que pagar alquileres. El último de ellos a la Curia de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Frente a esta necesidad y con la existencia de una casona del Ministerio de Educación, que fue dejada en desuso debido al mal estado de su estructura, el diputado Rallé tomó la iniciativa de gestionar el espacio para que sea donado al centro de jubilados.

El proyecto presentado contó con la aprobación de ambas cámaras, pero tuvo una larga espera hasta su reglamentación. A pesar de este contratiempo, la comisión directiva comenzó a trabajar en las mejoras del edificio, invirtiendo el dinero que podía recaudar por medio de la venta de bingos. En mayo del 2025, luego de 7 años de gestiones por las escrituras, con un importante avance en los trabajos de refacción, se logró la firma de un comodato por 25 años, que puso fin a varios años de incertidumbres, debido a que solo contaban con una constancia de Tenencia Precaria.

Las mejoras en el edificio aún no han terminado, todavía hay mucho por hacer. "Nos hubiera gustado que esté totalmente terminado, pero era imposible; es mucha la inversión que aún debemos realizar, trabajamos mucho durante años para lograr recuperar solo parte del edificio, pero una vez instalados, vamos a seguir trabajando. No sé si yo lo podré terminar, tal vez no, pero los que vengan por detrás seguramente podrán hacerlo" declaró Rómulo Valdiviezo, quién ya llamó a una Asamblea para la renovación de las autoridades.

El inmueble inaugurado, es una antigua casona que fue construida en 1930 por la familia Hinojo, para que funcionara como un hotel. Luego se transformó en la filial de la Escuela de Manualidades con sede en la ciudad de Gral. Güemes. Durante la primera década del 2000, tuvo que ser desocupada debido a los riesgos generados por su frágil estructura edilicia, quedando por muchos años abandonada, hasta que se aprobó su pase a manos del Centro de Jubilados.