Nuevo DNI electrónico y cambios en el pasaporte

El presidente Javier Milei encabezó ayer la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino, documentos que incorporan tecnología de última generación para elevar los estándares de seguridad y que el propio mandatario estrenó durante el acto.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización integral para colocar al país entre los estándares más altos del mundo en confiabilidad documental, informó el Gobierno.

El nuevo DNI representa un cambio histórico al estar fabricado en policarbonato, lo que mejora su durabilidad, e incluye un chip electrónico seguro. Este dispositivo almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad sin necesidad de acceder a bases de datos externas, haciendo que la falsificación sea "prácticamente imposible".

Por su parte, el renovado pasaporte argentino también suma páginas de policarbonato y grabado láser en la hoja de datos, además de nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. Con esta actualización, el documento de viaje alcanza el máximo estándar global, alineándose con los sistemas utilizados por los países más avanzados.

Quiénes deben renovar

Quienes tengan un DNI vigente no deberán renovarlo hasta su vencimiento. En 2026 deberán hacerlo los mayores de 14 años que lo emitieron en 2011, ya que el documento tiene una validez de 15 años desde su emisión.

Los menores deben renovarlo entre los 5 y 8 años y nuevamente a los 14. La fecha de vencimiento figura en el frente del DNI.