General Güemes: aplican fotomultas para evitar accidentes

La colocación de cartelerías en las proximidades de los sectores de la ciudad de General Güemes, donde fueron instaladas cámaras de fotomultas, generó una suerte de preocupación y malestar en la comunidad, por considerar que este sistema solo le serviría a la municipalidad para recaudar fondos, en perjuicio de los conductores multados.

Para el municipio esta decisión está relacionada con los riesgos generados por aquellos conductores de vehículos, que circulan con exceso de velocidad sobre el tramo urbanizado que atraviesa la ruta nacional 34, siendo causal de varios accidentes, muchos de ellos con víctimas fatales.

Las cámaras fueron colocadas durante los últimos meses del año anterior, en sectores que son considerados como los más críticos en materia de accidentes de tránsito, como la ruta nacional 34 a la altura del hospital Joaquín Castellanos; sobre los accesos norte y sur a la ciudad; y a metros de los semáforos de la ruta provincial 11.

Las cámaras aún permanecen inactivas, mientras se espera por la implementación de toda la cartelería necesaria para advertir a los conductores, sobre la velocidad máxima de circulación permitida. "Estamos en la etapa de colocación de cartelerías, pero no vamos a ponerlas a funcionar hasta que la población local esté consciente que van a ser infraccionados por no respetar las velocidades máximas permitidas de circulación, o cruzar los semáforos en rojo" explicó Claudia Gaspar, directora de Planeamiento Urbanístico.

"Esta etapa de educación, podría demandar un par de meses más, pero nadie debe preocuparse, no van a ser sorprendidos, la comunidad será debidamente informada cuando pongamos a funcionar el sistema de foto multas" afirmó Gaspar en contacto con El Tribuno.

Las cámaras aún permanecen inactivas, mientras se espera por la implementación de toda la cartelería necesaria para advertir a los conductores.

La decisión de implementar un sistema de fotomultas, fue adoptada durante la gestión del intendente anterior Sergio Salvatierra, que surge de reuniones con vecinos, quienes solicitaron mayor seguridad para las familias güemenses, en especial para aquellas que habitualmente deben cruzar de una banda a la otra de la ciudad, o tienen la necesidad de acceder a la Ruta Nacional 34 desde alguna calle lateral, sin el riesgo de ser chocados o atropellados.

Una de las propuestas, hacía referencia a la implementación de reductores de velocidad, lo que fue considerado como una medida muy poco factible por tratarse de una ruta nacional.

A pesar de contar la ciudad con dos sistemas de semáforos, en un tramo de aproximadamente dos kilómetros, desde el acceso sur hasta el acceso norte sobre el sector urbanizado, muchos automovilistas superan ampliamente la velocidad permitida de 40 km/h, provocando riesgos que en muchas oportunidades se transforman en accidentes.

Emulando la experiencia con las fotomultas implementadas en la ciudad de Metán, con los resultados positivos obtenidos, se tomó la decisión de agilizar los trámites para adoptar una medida similar.

"Nos pareció que se trata de una medida acertada, por esa razón continuamos con lo que se dio inicio en la gestión anterior, no se trata de multar para recaudar, sino de una medida cuya principal finalidad, es la de disminuir los riesgos de accidentes sobre la Ruta Nacional 34 y la provincial 11" finalizó Gaspar.