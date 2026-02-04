La atención médica se digitaliza: Salta presentó su hospital público virtual

La salud pública en Salta dio un paso hacia la digitalización de la atención médica con la puesta en marcha del Hospital Público Digital SAFESA, un sistema de diagnóstico y asistencia remota que funcionará las 24 horas y que apunta a ampliar el acceso a especialidades en toda la provincia. El lanzamiento marcó el inicio de una etapa piloto que comenzará en el área metropolitana y el Valle de Lerma se extenderá de manera progresiva al resto del interior, según anunció el gobernador Gustavo Sáenz.

La iniciativa fue presentada oficialmente en un acto encabezado por Sáenz, el vicegobernador Antonio Marocco y ministros del gabinete provincial, y el ministro de Salud. Federico Mangione..

El Hospital Público Digital SAFESA fue desarrollado a lo largo de más de un año de trabajo, con etapas de análisis, pruebas técnicas y correcciones previas a su lanzamiento. Desde el Ministerio de Salud Pública explicaron que el proyecto se pensó como una respuesta concreta a uno de los principales desafíos del sistema sanitario: la escasez de especialistas y las dificultades para garantizar su presencia estable en zonas alejadas.

Durante la presentación, el ministro de Salud Pública Federico Mangione señaló que el sistema permitirá cubrir especialidades críticas que hoy presentan mayores déficits en el interior, entre ellas neurología, cardiología, traumatología, oftalmología, dermatología, psiquiatría, psicología y nutrición. Aclaró, sin embargo, que la implementación será progresiva y que el funcionamiento deberá ajustarse a las realidades de cada localidad.

Cómo funcionará el sistema

SAFESA operará como un hospital virtual permanente, apoyado en un dispositivo de uso sencillo que podrá ser utilizado por enfermeros, choferes de ambulancia o personal sanitario, siempre bajo la supervisión de especialistas conectados en línea. A partir de las evaluaciones y estudios realizados, los pacientes recibirán orientación médica, diagnósticos iniciales y, cuando corresponda, derivaciones o turnos para continuar su atención de manera presencial, evitando traslados innecesarios.

En una primera etapa, el sistema comenzará a funcionar en Cerrillos y La Merced, dos localidades elegidas para evaluar aspectos clave como la conectividad, la dinámica de atención y la articulación con hospitales de mayor complejidad. Según el cronograma oficial, la expansión al resto del territorio provincial se realizará de forma gradual, con el objetivo de alcanzar los 155 mil kilómetros cuadrados de Salta en un plazo estimado de seis meses a un año.

Desde el área de Salud remarcaron que el hospital digital no reemplaza la atención presencial, sino que busca complementar la red sanitaria existente, acortar tiempos de respuesta y optimizar el uso de recursos, especialmente en el interior profundo.

El contexto y las definiciones políticas

En su intervención, Sáenz enmarcó el lanzamiento dentro de una política orientada a mejorar el acceso a la salud y repasó inversiones realizadas durante su gestión, como mejoras en hospitales cabecera, la incorporación de servicios de diálisis y oncología en ciudades del interior -entre ellas Cafayate, Orán, Tartagal y General Güemes-, la ampliación de terapias intensivas y la entrega de ambulancias.

En relación con SAFESA, Sáenz sostuvo que la geografía extensa y el estado de las rutas continúan siendo obstáculos estructurales, pero consideró que la tecnología permite acortar distancias. En ese sentido, señaló que el nuevo sistema busca llevar al especialista allí donde hoy no está disponible de manera permanente.

El cierre del acto volvió al eje central de la iniciativa. La irrinoscopía transmitida en vivo funcionó como una muestra concreta del alcance del sistema que ahora inicia su etapa piloto. Con el hospital digital en marcha, el desafío será sostener su funcionamiento, evaluar resultados y medir si la digitalización logra traducirse en mejor acceso efectivo a la salud pública para los salteños.