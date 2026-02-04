PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
4 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ley de Discapacidad
cerrillos
Operativo Volviendo a Clases
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Robo de auto en Metán
Ley de Discapacidad
cerrillos
Operativo Volviendo a Clases
Serenata a Cafayate 2026
Obra social
Pronóstico de Salta
Salud Pública en Salta
Test toxicológico
Robo de auto en Metán

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1460.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Robo de auto en Metán

Vecino de Metán denunció que le robaron un automóvil de la terminal

El vehículo estaba en el estacionamiento desde hace varios días. “Se lo llevaron empujando, yo trabajo en una mina”, dijo el damnificado. 

Adrián Quiroga
Miércoles, 04 de febrero de 2026 12:44
Este es el auto reportado como robado por un vecino de Metán en la Terminal.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un vecino de Metán denunció hoy que le robaron su automóvil que había dejado estacionado, hace varios días, en la playa de estacionamiento de la terminal.

“Por favor, apelo a toda la comunidad. Si alguien vio o sabe algo porque me robaron mi auto de la playa de estacionamiento de la terminal. Se lo llevaron empujando. Si alguien vio o sabe algo denuncie por favor. Yo trabajo en una mina”, dijo David Galvani, el damnificado, en una publicación en las redes sociales.

El Tribuno confirmo que con anterioridad ya había habido una intervención policial en ese lugar por la permanencia del automóvil en la zona de la terminal. “Tenía el vidrio roto del lado del conductor e intervino la división policial que está en la
terminal y la Brigada de Investigaciones”, dijo un vecino.

El vecino denunció que se había ausentado de la ciudad por motivos laborales y cuando regresó el vehículo de su propiedad ya no se encontraba. La Policía de Metán investiga el caso para tratar de dar con el automóvil.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD