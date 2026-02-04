VIDEO. Exámenes toxicológicos: Gustavo Sáenz se hizo una rinoscopía en vivo y dio negativo

El gobernador Gustavo Sáenz y el vicegobernador Antonio Marocco se realizaron una rinoscopía en vivo durante la presentación del Hospital Público Digital SAFESA, en una transmisión que formó parte del acto oficial.

El estudio, que dio resultado negativo, fue realizado hoy frente a cámaras, en tiempo real, sin anuncios previos ni explicaciones técnicas, y quedó registrado como una de las imágenes centrales de la jornada. La irrinoscopía no fue presentada como una prestación del hospital digital ni como un anuncio futuro, sino como un control médico concreto realizado por dos de las máximas autoridades provinciales.

El hecho se inscribió en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, firmado por el propio Sáenz, que establece la obligatoriedad de exámenes médicos y toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. La norma alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores, jueces, fiscales, intendentes y a toda persona que ingrese a la función pública en los organismos comprendidos.

Según lo dispuesto en el decreto, los controles deben realizarse de manera obligatoria, con protocolos que contemplan confidencialidad, contraprueba y resguardo de datos personales, y la negativa injustificada a someterse a los exámenes puede derivar en las consecuencias administrativas previstas por la normativa vigente.

En ese contexto, la irrinoscopía realizada en vivo por Sáenz y Marocco fue leída como un gesto alineado con una exigencia que el propio Ejecutivo fijó para el conjunto de los funcionarios, más allá de que el procedimiento médico puntual no forme parte del test toxicológico previsto en el DNU.

La presentación del Hospital Público Digital SAFESA continuó luego con los anuncios técnicos del sistema de atención remota, mientras que la escena del estudio médico quedó como el hecho más visible del acto, al tratarse de un control realizado por quienes están alcanzados por la norma que obliga a todos los funcionarios a someterse a este tipo de evaluaciones.