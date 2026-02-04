Fey vuelve a la Argentina: show confirmado para el 27 de abril

La cantante mexicana Fey regresará a la Argentina el 27 de abril, en el marco de una gira con la que celebra 30 años de carrera. El anuncio confirmó su reencuentro con el público local tras varios años de ausencia y generó expectativa entre los fans del pop latino de los años 90 y 2000.

El show forma parte de una serie de presentaciones internacionales que repasan los hitos de su trayectoria, con un repertorio centrado en canciones que marcaron a toda una generación. Temas como Azúcar amargo, Media naranja, Gatos en el balcón y Frío volverán a sonar en vivo en una puesta que combina música, visuales y coreografías.

Según se informó, la presentación del 27 de abril se realizará en Buenos Aires, y en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre el lugar del recital, la venta de entradas y los canales oficiales de comercialización. Desde la producción recomendaron adquirir los tickets únicamente por vías habilitadas para evitar estafas.

Fey debutó a mediados de los años 90 y se consolidó como una de las figuras más influyentes del pop latino, con millones de discos vendidos y una fuerte presencia en la escena musical de la región. Su regreso al país se inscribe en una agenda cargada de shows internacionales que durante 2026 vuelven a posicionar a la Argentina como plaza clave para grandes giras.

La fecha del 27 de abril marcará así el regreso de una de las voces más emblemáticas del pop en español a los escenarios argentinos, en un show que apunta tanto a la nostalgia como a la celebración de tres décadas de carrera artística.