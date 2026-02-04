Volviendo a clases: el operativo de certificados sigue esta semana en Santa Cecilia

El comienzo del ciclo lectivo suele venir acompañado de una carrera contrarreloj para miles de familias. Entre útiles, inscripciones y organización del regreso a las aulas, uno de los trámites más necesarios es el certificado escolar de aptitud física, un requisito indispensable para alumnos de todos los niveles. En ese contexto, el operativo municipal “Volviendo a clases” avanza con un esquema territorial que busca acercar el servicio a los barrios y simplificar gestiones.

Desde este lunes 2 y hasta el viernes 6, la atención se concentra en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Santa Cecilia, ubicado en la intersección de Martín Fierro y Juan Darienzo, en la zona sudeste de la ciudad. Allí, médicos, odontólogos y enfermeros atienden de 8 a 15, por orden de llegada, a niños y jóvenes de nivel inicial, primario, secundario y terciario.

La modalidad de atención replica la dinámica que funciona en el Centro Cívico Municipal: los padres o tutores realizan una fila inicial y luego avanzan por distintos stands sanitarios, donde los profesionales completan cada instancia del certificado. El circuito permite agilizar el trámite y reducir tiempos de espera, incluso en jornadas de alta concurrencia.

Desde la Municipalidad explicaron que el operativo está pensado para descomprimir hospitales y centros de salud, y al mismo tiempo garantizar el acceso equitativo al certificado, especialmente en sectores donde la demanda suele crecer en las semanas previas al inicio de clases. Por ese motivo, el programa se despliega por barrios y no se limita a un solo punto de atención.

Vecinos de distintas zonas valoraron la experiencia. Una madre del barrio San Francisco Solano destacó la rapidez y la sensación de orden durante la atención. En la misma línea, un vecino de San Ignacio subrayó la organización del operativo y agradeció la iniciativa impulsada por el intendente Emiliano Durand. Desde San Benito, otra vecina remarcó que el certificado suele implicar trámites largos y burocráticos, incluso para quienes cuentan con obra social, y celebró haber resuelto todo en una sola mañana.

Desde la organización recordaron que, para facilitar el proceso, es fundamental concurrir con los datos personales del alumno previamente completados, además del DNI y el carnet de vacunación. Contar con esa documentación permite que la atención sea más ágil y evita demoras innecesarias.

El operativo “Volviendo a clases” continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad durante febrero, con el objetivo de que ningún estudiante se quede sin completar un trámite esencial para arrancar el año escolar a tiempo.