Cerco a la especulación: la Serenata de Cafayate advierte que anulará entradas de reventa

A semanas de una nueva edición de la Serenata a Cafayate 2026, uno de los festivales más convocantes del calendario cultural salteño, la organización encendió una señal de alerta dirigida al público. En un contexto de alta demanda de localidades, la Comisión organizadora informó que se detectaron ofertas de entradas por fuera de los canales oficiales, una práctica que vuelve a aparecer cada año y que expone a los compradores a posibles estafas.

El aviso no se limita a una recomendación general. La Comisión confirmó que avanza en un esquema de control y fiscalización junto a la Municipalidad de Cafayate y la Policía de la Provincia, con el objetivo de desalentar la reventa y proteger a quienes adquieren sus tickets de manera regular. En ese marco, se advirtió que las entradas compradas mediante reventa podrán ser anuladas, perdiendo validez al momento del acceso al predio.

Según el comunicado difundido, ya fueron identificadas personas y publicaciones que ofrecen localidades fuera de los puntos habilitados. Frente a esta situación, la organización resolvió avanzar con medidas concretas que incluyen la verificación de entradas, la recopilación de pruebas y la intervención de las autoridades competentes cuando se detecten maniobras irregulares.

Responsabilidades y canales oficiales

Un punto clave que la organización busca clarificar es la cadena de responsabilidades. Se recordó que Autoentrada S.A. funciona estrictamente como la plataforma vendedora, actuando por cuenta y orden del Organizador. Por lo tanto, cualquier reclamo por estafas ocurridas en transacciones informales quedará fuera de la órbita de cobertura de la empresa y del municipio.

Para evitar malas experiencias, se recomienda a los asistentes:

Comprar únicamente en los puntos habilitados por la Municipalidad de Cafayate.

Exigir siempre el comprobante de compra y conservar los recibos físicos o digitales.

Verificar que las operaciones online estén registradas en los sistemas oficiales de la ticketera.

El operativo de control no se limita a la anulación de localidades. Entre las acciones previstas figuran la denuncia de publicaciones irregulares, la remisión de documentación al fuero correspondiente y la activación de mecanismos administrativos o judiciales en caso de que surjan indicios de fraude. El objetivo, remarcan desde la Comisión, es anticiparse a los conflictos y evitar perjuicios tanto económicos como organizativos.

Desde la organización subrayaron que la medida busca cuidar al público y preservar el espíritu del festival, que cada año convoca a miles de personas y genera un fuerte impacto turístico, cultural y económico en Cafayate y los Valles Calchaquíes.

Finalmente, se informó que se encuentran habilitados canales de denuncia para que el público pueda reportar ofertas sospechosas o intentos de venta por fuera del circuito oficial. La convocatoria es clara: informarse, comprar de manera responsable y evitar intermediarios es la mejor forma de garantizar que la Serenata a Cafayate 2026 se viva como una verdadera fiesta popular, sin sobresaltos ni engaños.