El Gobierno se resiste ante un pedido de los gobernadores

El "ala dura" del Gobierno mantiene su postura de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades que está contemplada en la reforma laboral, pese a la resistencia y la predisposición de los gobernadores para negociar ese punto del articulado del proyecto de ley.

Así lo revelaron fuentes oficiales después de la reunión de mesa política que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó ayer en la Casa Rosada.

"La discusión pasa por mantener o eliminar la reducción de Ganancias para sociedades, y por ahora prevalece la posición del 'ala dura'", indicaron fuentes al tanto de la reunión, en referencia al grupo que encabezan el asesor Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Es más, los Caputo garantizan que no cederán en la posición y que la ley saldrá tal cual fue redactada. "Solo habrá lugar para modificaciones cosméticas", sostuvo una fuente a este medio.

Ese punto es fuertemente resistido por algunos gobernadores, incluso aliados, que contraponen que la baja del tributo afecta la recaudación de las provincias, por lo que proponen su eliminación o un esquema de compensación para los distritos.

La Coordinadora de Sindicatos Industriales rechazó la reforma laboral al advertir que cambia las reglas para que "pierdan los trabajadores".

El Gobierno se muestra inflexible con ese pedido a pesar del apoyo que la mayoría de los jefes provinciales le dieron a Javier Milei para el debate por la reforma laboral. Desde el entorno del ministro del Interior, Diego Santilli, aseguran incluso que la reunión de los mandatarios prevista para ayer en el CFI se suspendió por "gestión directa" del funcionario.

Esa gestión incluyó intensas reuniones bilaterales en los días previos con diferentes mandatarios provinciales. Incluso ayer por la tarde, Santilli y Adorni recibieron al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés con quien abordaron el paquete de reformas que tratará el Congreso en extraordinarias. Lo hicieron después de que la mesa política se reuniera.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan hizo un "Cabildo Abierto" para organizar la marcha contra la reforma laboral.

Desarticular el encuentro de los gobernadores generó satisfacción en las filas libertarias porque la veían como una posible amenaza a la idea de avanzar la semana que viene con la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral. Entre los que impulsaban la reunión en el CFI estaban el bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela, los más duros opositores al Gobierno libertario.

Los "negociadores"

En el ala de los negociadores, mientras tanto, están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el propio Santilli, quienes se muestran abiertos a consensuar posturas e introducir cambios durante la sesión.

El diputado nacional de UxP Eduardo Valdés presentó un proyecto de "contra reforma" laboral que se opone al proyecto libertario.

Incluso, ante un eventual escenario complejo para el grueso del articulado, este grupo no descarta dejar afuera la demanda, pero por ahora se imponen los Caputo.