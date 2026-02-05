El régimen de Venezuela liberó a otro argentino

Roberto Baldo, uno de los argentinos que estaba detenido en Venezuela y que había sido acusado de terrorismo, fue liberado ayer por el régimen chavista.

La Cancillería, que se encontraba en conocimiento de estos hechos y mantuvo reserva a solicitud de sus familiares, con quienes mantiene contacto permanente, "sigue atentamente su situación, al igual que la de todos los ciudadanos argentinos ilegítimamente detenidos", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El Gobierno argentino exigió una vez más al régimen venezolano la "inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como la de todos los privados de su libertad", expresó la Cancillería en un comunicado.

Baldo había sido detenido en noviembre de 2024 junto con su esposa Montserrat Espinosa, quien tiene nacionalidad española-venezolana.

La liberación de Baldo se dio días después de la de Gustavo Gabriel Rivara, quien también estaba detenido en ese país y, según se supo, permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda, mientras que Espinosa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

La pareja tiene dos hijas jóvenes y es dueña de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas y, según había indicado el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en ese país, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.

La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.

Reclamo

Familiares del gendarme Nahuel Gallo y de Germán Guiliano, detenidos en Venezuela, pidieron ayer a senadores y diputados nacionales su respaldo para continuar reclamando la liberación de ambos argentinos y que los reciba el presidente Javier Milei.