Rosario de Lerma: "Tu propia aventura" y unas 120 razones para estar en movimiento

Durante todo el mes de febrero, la Municipalidad de Rosario de Lerma pondrá en marcha una propuesta integral de alcance comunitario que contempla 120 actividades destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad y pensadas para acompañar el cierre del verano con opciones recreativas, deportivas y culturales.

Bajo el eje "Elegí tu propia aventura: 120 razones para estar en movimiento", la iniciativa busca democratizar el acceso al deporte, la cultura y la recreación, promoviendo espacios de encuentro, participación e inclusión social.

La agenda fue diseñada para que vecinos de todas las edades puedan disfrutarla en familia, fortaleciendo vínculos y recuperando el uso de los espacios públicos como ámbitos de convivencia.

Las propuestas se desarrollarán en complejos deportivos, espacios verdes, barrios urbanos y zonas rurales, además del Centro de Convenciones y otros puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar una llegada equitativa a todos los sectores de Rosario de Lerma, sin distinción geográfica ni social.

Al presentar el programa, el intendente Sergio Omar Ramos destacó que la iniciativa refleja una visión de ciudad abierta, integrada y participativa, donde las políticas públicas trascienden lo recreativo y cumplen un rol social y económico.

"Rosario de Lerma es una ciudad para todos. Estas actividades no solo están pensadas para disfrutarlas en familia, sino que también generan movimiento económico para vecinos que venden, emprenden y trabajan en cada evento. La recreación, la cultura y el deporte también son herramientas de inclusión y desarrollo", expresó el jefe comunal.

Ramos también puso énfasis en la necesidad de fortalecer este tipo de actividades durante todo el año para lograr una real interacción entre los vecinos y el municipio, para lo cual convocó a los rosarinos a sumarse.

Actividades destacadas

La grilla de febrero incluye una amplia variedad de propuestas, entre las que se destacan:

Natación y actividades acuáticas para todas las edades, aquagym y entrenamientos específicos.

Teatro, danza y expresiones artísticas en el Centro de Convenciones.

Talleres gratuitos de literatura, creatividad, pastelería infantil, uso de billeteras virtuales y espacios de formación.

Gimnasia y actividad física en barrios y complejos deportivos.

Espacios recreativos familiares en parques y paseos de la ciudad.

Propuestas juveniles, como pool party, DJ en vivo y encuentros recreativos.

Eventos especiales, entre ellos corsos, Entierro del Carnaval, ferias de emprendedores, torneos deportivos, exposiciones y encuentros culturales.

Desde el municipio remarcaron que todas las actividades son de acceso libre y gratuito, y forman parte de una política pública sostenida orientada a fortalecer el tejido social, fomentar hábitos saludables y acompañar a las economías locales, especialmente en un contexto económico complejo.

Con esta propuesta, Rosario de Lerma invita a vecinos y visitantes a elegir cómo participar, moverse y disfrutar lo que resta del verano, consolidando una agenda diversa, inclusiva y articulada por distintas áreas del municipio, pensada para toda la comunidad.