Rusia da por acabado el acuerdo de no proliferación nuclear

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró ayer que asume que las partes del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START) entre Rusia y Estados Unidos ya no están sujetas a ninguna obligación en el contexto del acuerdo.

El ministerio indicó que Moscú no ha recibido una respuesta oficial formalizada de Washington a la iniciativa rusa de extender la restricción voluntaria de los límites máximos de armas nucleares más allá de la expiración del tratado hoy, 5 de febrero.

"En las circunstancias actuales, asumimos que las partes del Nuevo START ya no están sujetas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del Tratado, incluidas sus disposiciones fundamentales, y, en principio, son libres de elegir sus próximos pasos", indicó en un comunicado.

Moscú lamentó la falta "deliberada" de una respuesta de Estados Unidos a la propuesta de prolongar por un año los límites contemplados en el tratado.

Rusia sigue dispuesta a tomar medidas técnico-militares decisivas para contrarrestar posibles amenazas adicionales a la seguridad nacional, afirmó el ministerio, y añadió que sigue abierta a los esfuerzos políticos y diplomáticos para estabilizar la situación estratégica si se crean las condiciones adecuadas.

El Nuevo Tratado START, firmado por Rusia y Estados Unidos en 2010, busca limitar el número de ojivas nucleares desplegadas y sus vectores.

El tratado entró en vigor el 5 de febrero de 2011, con un período de validez original de 10 años, que posteriormente se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2026.

El tratado limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos, para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Equilibrio estratégico

El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en septiembre de 2025 que Rusia seguiría respetando los límites fundamentales del tratado durante un año tras su expiración, siempre que Estados Unidos se abstuviera de realizar acciones que socavaran el equilibrio estratégico existente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en enero que no le preocupaba la inminente expiración del tratado y expresó su esperanza de que ambas partes alcanzaran un nuevo acuerdo.

El tratado es el único pacto de control de armamentos vigente entre ambas naciones tras la retirada de Washington del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019.

La ONU abogó por una nueva negociación

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó ayer a Estados Unidos y Rusia a que retomen las negociaciones nucleares tras la expiración del tratado New START y advirtió de que su vencimiento supone "un momento grave para la paz y la seguridad internacionales".

Guterres señaló en un comunicado que la expiración del tratado deja al mundo "sin restricciones jurídicamente vinculantes sobre las mayores reservas de armas nucleares del planeta".

Y recordó que durante la Guerra Fría y los años posteriores, el control de armas entre ambas potencias "ayudó a prevenir catástrofes".