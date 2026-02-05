PUBLICIDAD

21°
5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas

Municipios

San Lorenzo: Intensifican castración y vacunación

Ambos servicios serán gratuitos para los vecinos de San Lorenzo.
Jueves, 05 de febrero de 2026 01:26
La campaña se extenderá durante todo febrero.
La Municipalidad de San Lorenzo informó el cronograma de servicios veterinarios gratuitos que se desplegarán en febrero en distintos puntos del municipio, con el objetivo de reforzar la salud y bienestar de perros y gatos del distrito.

Los operativos, organizados por el área de Zoonosis municipal, incluirán castraciones, vacunación antirrábica y desparasitaciones para las mascotas de la comunidad. La iniciativa se realiza sin costo para los vecinos y busca facilitar el acceso a estos servicios.

Los vecinos podrán acceder a los servicios desde las 9 de la mañana, atendiendo por orden de llegada en cada una de las delegaciones donde se realicen las jornadas. La atención no requiere turno previo, pero los cupos son limitados.

Se solicitó a los propietarios que presenten DNI original y copia, y que tengan domicilio en San Lorenzo para la atención.

Para los procedimientos, se recomienda que las mascotas lleven bozal y manta, y que hayan cumplido con el ayuno antes de la castración.

Estas jornadas forman parte de un plan sanitario que, además de promover la tenencia responsable de animales, contribuye a prevenir enfermedades como la rabia y a controlar la población animal de manera sostenible.

Desde el municipio destacaron que los servicios serán itinerantes, recorriendo distintos barrios y delegaciones para asegurar que los vecinos, sin importar su zona de residencia, puedan acceder a la atención.

Este tipo de campañas vienen siendo reforzadas por la Municipalidad cada año como parte de las políticas públicas de salud animal, complementando otras actividades que se llevan a cabo de manera permanente a través de la Dirección de Zoonosis.

 

