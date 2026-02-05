Sesión especial por elnatalicio de Güemes

El domingo 8 de febrero, la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta recordará el 241° Aniversario del natalicio del Héroe Nacional, General Martín Miguel de Güemes con una Sesión Especial a realizarse a horas 18.00 en el salón "Pacto de los Cerrillos" del Museo "Güemes", sito en calle España 730.

En la primera parte de la sesión, la Profesora Lilia Fanny Pérez que preside la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta, brindará una charla para referirse al Héroe Gaucho en el 241 aniversario de su natalicio.

Con posterioridad, se incorporará a la Academia la profesora Virginia Pastrana, Sitial N° 3 "Dr. Domingo Güemes con la ponencia "Obligación Natural: "Síntesis biográfica del Dr. Domingo Güemes". Acto seguido hará lo mismo el doctor Marcelo Ruibal Sitial N° 6, "Dr. Joaquin Castellanos", con la ponencia: "Síntesis biográfica del Dr. Joaquín Castellano y una síntesis de su vida y su lucha por una Patria republicana, democrática y federativa".