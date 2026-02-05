PUBLICIDAD

5 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Seguridad Vial
Robo y Estupefacientes
Inseguridad en Orán
Salta Verano 2026
El mercado en tu barrio
Terminal de ómnibus de Salta
Sociedad Italiana
Especial
Fórmula Uno
Juicio a Kila Gonza
Sociedad Italiana

Italia y Argentina, historias de nazis e inmigrantes

El jueves 5 de febrero se brindará la videoconferencia "Historia de una familia italiana entre el Viejo y el Nuevo Mundo". Se trata de una proyección de videos sobre la vida de Aldo D'Ormea, un ingeniero italiano que sufrió los avatares de la Segunda Guerra Mundial y emigró a Argentina en la década de 1920.
Jueves, 05 de febrero de 2026 10:32
Sociedad Italiana en Salta.
La charla estará a cargo de su nieto, Aldo D'Ormea -quien reside actualmente en Roma- y comenzará a las 18 en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380). Dicha charla ya fue presentada en Buenos Aires, organizada por el Instituto Luce y la Embajada de Italia en Argentina.

El primer video se titula "Argentina en los años treinta" y refleja la realidad de nuestro país entre 1920 y 1950 vista por los ojos de este italiano oriundo de Narni Umbria), donde se desempeñaba como director de una empresa eléctrica. "La dictatura fascista impidió que mi abuelo se desarrollara profesionalmente y decidió irse a Argentina, donde trabajó en la industria siderúrgica. Se enamoró del país y allí permaneció para siempre", contó su nieto Aldo, quien vino a Salta para brindar esta charla.

El segundo video trata sobre las trágicas experiencias de los militares italianos que, al negarse a unirse a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, fueron recluidos en campos de concentración nazis.

Unos 810 mil soldados italianos desorganizados y sin órdenes debido a la fuga del rey Vittorio Emanuele, fueron capturados por los alemanes y deportados a campos de concentración en Alemania. De ellos, entre 30.000 y 50.000 murieron.

La videoconferencia es auspiciada por la Sociedad Italiana de Salta, la Organizzazione Internazionale Italo Latinoamericana, ANEI, Assoz. Naz. Ex. Interti, Sociedad Geográfica Italiana e Italia Nostra.

