Italia y Argentina, historias de nazis e inmigrantes

La charla estará a cargo de su nieto, Aldo D'Ormea -quien reside actualmente en Roma- y comenzará a las 18 en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380). Dicha charla ya fue presentada en Buenos Aires, organizada por el Instituto Luce y la Embajada de Italia en Argentina.

El primer video se titula "Argentina en los años treinta" y refleja la realidad de nuestro país entre 1920 y 1950 vista por los ojos de este italiano oriundo de Narni Umbria), donde se desempeñaba como director de una empresa eléctrica. "La dictatura fascista impidió que mi abuelo se desarrollara profesionalmente y decidió irse a Argentina, donde trabajó en la industria siderúrgica. Se enamoró del país y allí permaneció para siempre", contó su nieto Aldo, quien vino a Salta para brindar esta charla.

El segundo video trata sobre las trágicas experiencias de los militares italianos que, al negarse a unirse a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, fueron recluidos en campos de concentración nazis.

Unos 810 mil soldados italianos desorganizados y sin órdenes debido a la fuga del rey Vittorio Emanuele, fueron capturados por los alemanes y deportados a campos de concentración en Alemania. De ellos, entre 30.000 y 50.000 murieron.

La videoconferencia es auspiciada por la Sociedad Italiana de Salta, la Organizzazione Internazionale Italo Latinoamericana, ANEI, Assoz. Naz. Ex. Interti, Sociedad Geográfica Italiana e Italia Nostra.