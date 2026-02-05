Tras 15 años de abandono, Mosconi reactiva la obra de la Casa de la Cultura

En un acto que quedará registrado como un punto de inflexión para la identidad de General Enrique Mosconi, la apertura del nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante fue el escenario de un anuncio largamente esperado. La intendenta Ana Guerrero Palma no solo cumplió con el mandato republicano de presentar su balance de gestión, sino que además oficializó la reactivación de una obra emblemática que durante años simbolizó la desidia y la falta de controles administrativos: la Casa de la Cultura.

El fin de una sombra de 15 años: auditoría y gestión

La historia de la Casa de la Cultura de Mosconi es, lamentablemente, un caso testigo de las falencias en el control de la obra pública en el interior profundo. Según detalló la jefa comunal ante el cuerpo legislativo, los fondos destinados al proyecto fueron asignados hace más de quince años, pero “desaparecieron sin explicaciones” durante gestiones anteriores, dejando como única herencia un esqueleto de concreto y una deuda pendiente con la comunidad.

Desde una perspectiva jurídica y económica, el anuncio de Guerrero Palma implica no solo una voluntad política explícita, sino también un proceso de saneamiento de las cuentas públicas locales. Retomar una obra atravesada por el desvío de fondos exige una reingeniería presupuestaria compleja, más aún en un contexto nacional marcado por la restricción de la obra pública.

Los pilares del anuncio de gestión

Entre los ejes centrales destacados durante el discurso se encuentran:

– Prioridad en infraestructura: el municipio asume el compromiso de finalizar la obra con recursos propios y gestiones articuladas.

– Transparencia administrativa: se busca cerrar un ciclo de desvíos y falta de controles que frenó el desarrollo cultural de la ciudad.

– Impacto social: la recuperación del espacio se integra a un plan de urbanización y servicios destinado a sacar a Mosconi del prolongado “congelamiento” institucional.

El peso de la cultura en el departamento San Martín

La frase pronunciada por la intendenta —“Esa obra la vamos a hacer nosotros”— resonó con un fuerte matiz federalista. En localidades como Mosconi, Tartagal y Aguaray, la recuperación de espacios culturales no representa un gasto suntuario, sino una inversión en capital social y una herramienta clave de contención para los jóvenes.

Desde el enfoque del derecho administrativo, la decisión de priorizar las denominadas obras esenciales responde a una demanda social acumulada, en una comunidad que ya no tolera el abandono ni las promesas incumplidas. El aplauso unánime del recinto legislativo reflejó que, más allá de las banderas partidarias, la ciudadanía del departamento San Martín exige resultados concretos.

De la parálisis a la identidad

El inicio de este nuevo período legislativo marca un cambio de ciclo en Mosconi. La recuperación de la Casa de la Cultura aparece como el símbolo de una gestión que decide no esquivar el pasado, sino transformarlo en una política pública con proyección.

Para que Mosconi logre salir definitivamente del “congelamiento”, esta obra deberá convertirse en el puntapié inicial de acciones sostenidas en el tiempo. La cultura y la infraestructura vuelven a plantearse como los cimientos sobre los cuales se reconstruye la dignidad de una comunidad que, tras quince años de espera, empieza a ver cómo su patrimonio regresa al centro de la agenda pública.