Encuentran sin vida a una mujer de 78 años en El Carril y se investigan las causas

Una mujer de 78 años fue hallada sin vida en su vivienda de la localidad de El Carril. El hecho ocurrió el lunes 2 de febrero y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, mientras se aguardan los resultados de estudios forenses para establecer las causas del fallecimiento.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM), Luján Sodero Calvet. Desde la Fiscalía se dispuso la intervención de la Unidad de Investigación UGAP, que realizó tareas en el lugar, entre ellas el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias consideradas necesarias para el esclarecimiento del hecho.

Además, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se practicó la autopsia correspondiente. Según se informó, aún se esperan informes complementarios solicitados por la Fiscalía, que resultarán clave para avanzar en la investigación.

Las actuaciones se desarrollan de acuerdo con los protocolos vigentes de la Procuración General de la Provincia, que establecen que toda muerte debe ser investigada inicialmente bajo la presunción de femicidio u homicidio doloso, hasta que las pericias científicas permitan determinar con precisión la causa del fallecimiento.