VIDEO. Reclamo de comunidades de Tartagal en el Grand Bourg: “No nos queda otra que manifestarnos”

Durante la mañana de este jueves, referentes de comunidades originarias de Tartagal realizaron una protesta en el acceso al Centro Cívico Grand Bourg, sede de la Casa de Gobierno provincial. La manifestación incluyó un corte a media calzada del ingreso principal, permitiendo el paso parcial de vehículos oficiales, con el objetivo de visibilizar un reclamo que aseguran lleva meses sin respuestas.

Los manifestantes explicaron que la medida fue adoptada luego de reiterados intentos de comunicación con funcionarios provinciales, tanto por mensajes como por llamadas telefónicas, sin obtener respuestas concretas.

Reclamo por obras escolares casi terminadas

Uno de los voceros del reclamo fue Darío Rivero Venancio, cacique de la comunidad Kilómetro 6 y presidente de la cooperadora escolar de la Escuela Asamblea de Dios, quien detalló que el conflicto se originó por la falta de pago de una obra que contempla la construcción de dos aulas y una batería de baños.

“Las obras están casi finalizadas, pero se frenaron por la falta de fondos. El dinero debe enviarse desde la Provincia al municipio y de allí a la cooperativa que está a cargo de la obra”, explicó Venancio, quien remarcó que el único objetivo de la protesta es lograr diálogo e información clara.

Promesas de pago que no se cumplieron

Según relataron los referentes, desde el área correspondiente se les informó en primera instancia que el pago se realizaría el 29 de enero, y luego se les comunicó que el cronograma se cumpliría el 2 de febrero. Sin embargo, ninguna de esas fechas se concretó.

“Hoy ya estamos pasados del 2 de febrero y nadie salió a atendernos. Por eso llegamos hasta acá”, señaló Venancio, quien aseguró que los mensajes enviados a funcionarios fueron leídos pero nunca respondidos.

Trabajadores y familias afectadas

A la protesta se sumaron representantes de otras comunidades. Pablo Torres, referente de la comunidad Kilómetro 5 Folí, explicó que varios jóvenes de su comunidad trabajaron en la obra y aún no cobraron sus salarios.

“Cuando no le pagan a la empresa, la empresa no puede pagarle a los muchachos. Y atrás de cada trabajador hay una familia. En Tartagal no hay trabajo, y cuando aparece uno, tampoco se cumple con los pagos”, sostuvo.

Demoras de hasta tres meses

Otros caciques presentes coincidieron en que las obras se encuentran prácticamente terminadas, pero paralizadas por la falta de fondos, con atrasos que en algunos casos alcanzarían los tres meses.

Indicaron además que la escuela beneficiada está ubicada en la misión Kilómetro 6, sobre la ruta 86, y que la finalización de la obra es una necesidad urgente para la comunidad educativa.

Permanecerán hasta obtener respuestas

Los manifestantes aseguraron que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta por parte del Gobierno provincial y la liberación de los pagos adeudados.

“Siempre apostamos al diálogo, pero cuando no hay respuestas, no nos queda otra que manifestarnos”, expresaron. Por el momento remarcaron que ningún funcionario provincial se acercó formalmente a dialogar con los referentes que continuaban con la protesta en el acceso al Centro Cívico Grand Bourg.