Argentina firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos

El Gobierno nacional concretó este jueves un nuevo avance en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos.

La noticia fue confirmada hace instantes por el canciller Pablo Quirno, quien comunicó la finalización del encuentro con las autoridades norteamericanas. A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Acabamos de salir de la firma... Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep (Representante Comercial de EE.UU.) por construir juntos este gran acuerdo".

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. "La Argentina será próspera", concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.