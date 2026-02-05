“Educación con sentido”: jornadas sobre inteligencia emocional y educación holística en Salta

Los días viernes 6 y sábado 7 de febrero se desarrollarán en Salta las jornadas “Educación con sentido”, una iniciativa formativa que propone una mirada integral de la educación, poniendo el foco en el desarrollo emocional, vincular y humano de niños y adolescentes.

La propuesta estará a cargo de las especialistas Silvina Fernándes, creadora de la membresía Educadores Influencers en inteligencia emocional, y Silvia Bargados, impulsora del enfoque Nuevas Infancias, quienes llegarán desde Buenos Aires para brindar las capacitaciones de manera presencial.

El viernes, la jornada estará destinada a docentes y se dividirá en dos instancias: por la mañana se abordarán contenidos vinculados a la inteligencia emocional, la educación holística y la comunicación efectiva; mientras que por la tarde se realizarán actividades vivenciales orientadas al fortalecimiento del trabajo en equipo y los vínculos en el ámbito educativo.

El sábado por la mañana, la propuesta se abrirá a las familias y a la comunidad educativa, con el objetivo de compartir herramientas que permitan acompañar el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes desde una misma mirada y un lenguaje común entre escuela y hogar.

Desde la organización destacaron que el programa busca integrar cuerpo, mente y emociones en el proceso de aprendizaje, promoviendo valores, empatía, autoconocimiento y una educación humanizante.

Las jornadas se realizarán de manera presencial en el Colegio Lúdere, ubicado en la manzana 298, Lote 4, loteo San Bernardo, Estación Alvarado, ciudad de Salta. Las inscripciones se encuentran abiertas para docentes, familias y personas interesadas, con un arancel accesible.