Emergencia vial y polémica en Metán por estrictos controles de tránsito

En San José de Metán se ha instalado una gran polémica ciudadana luego de la asunción de un nuevo funcionario municipal que tiene a su cargo la dirección de Tránsito, quien viene realizando estrictos controles diarios en los que ordenó al personal poner “mano dura” y directamente labrar las actas a los infractores.

“Tenemos que ordenar el tránsito en Metán que estaba al borde del caos y fundamentalmente prevenir accidentes, entre los cuales los principales protagonistas, según las estadísticas, son los motociclistas. Pero también se realizan verificaciones y controles de documentación y todos los requisitos para circular a los automovilistas”, dijo Federico Delgado, quien es el nuevo Subsecretario de Seguridad de la localidad del sur provincial.

Desde el primer día en funciones comenzó a retener motos cuyos conductores circulaban sin casco y a retirar motocicletas mal estacionadas en las veredas, lo que generó todo tipo de comentarios y publicaciones en las redes sociales, a favor y en contra de las medidas.

“Muy buenos días, quiero informar que este sábado y domingo dentro del programa de emergencia vial se van a retener los vehículos de los conductores que estén consumiendo alcohol que no tengan licencia de conducir ni seguro vigente. Por favor, si estás tomando no salgas el fin de semana porque te vamos a quitar el vehículo”, dijo el abogado Delgado en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales en la que aparece caminando por una calle con todo el personal de Tránsito.

“He sido muy criticado cuando asumí y dispuse de inmediato los controles estrictos, sin contemplaciones y con ley pareja para todos. Pero eso ya está cambiando y en los ocho días que llevo en esta función se nota en las calles que los motociclistas están comenzando a usar el casco, que no hay motos en las veredas y que los autos y camionetas no se detienen en doble fila y no estacionan donde no corresponde. Pero todavía nos falta mucho por hacer y mejorar”, dijo el subsecretario de Seguridad de Metán a El Tribuno.

“Me sorprendió la convocatoria del intendente (José María) Issa y estoy agradecido por su apoyo y confianza, al igual que con el jefe de gabinete, Mauricio Abregú. Tenemos un gran desafío por delante. Las leyes y ordenanzas se tienen que cumplir y Metán también está adherido a la ley nacional de Tránsito. No queremos más muertes en accidentes de tránsito, por eso vamos a seguir trabajando en la prevención, pero los controles de tránsito van a ser a diario, móviles y de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad”, dijo Delgado.

El abogado, que fue dirigente de distintas instituciones deportivas, y exconcejal, dijo que no puede haber vehículos circulando en contramano ni pasando semáforos en rojo, entre otras infracciones que se cometen a diario.

“Algunos critican diciendo que esto tiene fines recaudatorios y es todo lo contrario porque les estamos avisando que va haber controles y que deben respetar las normas de tránsito. Por eso digo que el que avisa no traiciona. Quiero agradecer especialmente al personal de Tránsito y a los Preventores municipales y decirles que yo he venido a apoyarlos y a trabajar a la par de ellos para que esto mejore”, remarcó “Pueblo” Delgado, como lo conocen en la localidad.

“Inspectores en bicicleta”

Delgado anticipó que muy pronto algunos inspectores de tránsito van a recorrer las calles de Metán en bicicleta para agilizar los controles. “El proyecto ya ha sido aprobado por el Ejecutivo por lo que se va a poner en marcha, por primera vez, en los próximos días”, destacó sobre los denominados “bici inspectores”.

“Entre otros proyectos estoy pidiendo un paquete de medidas y ordenanzas al Concejo Deliberante, además ya me he reunido con las autoridades policiales para trabajar en conjunto. También vamos a ir por los colegios a facilitar los trámites para la obtención de las licencias de conducir a los jóvenes que cumplan con los requisitos y a seguir insistiendo sobre la importancia del uso del caso, que salva vidas”, concluyó el subsecretario de Seguridad.