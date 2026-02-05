Un control vial destapó un auto con historia judicial en la Ruta Nacional 68

Hay controles que pasan inadvertidos para quienes circulan por la ruta y otros que, sin estridencias, revelan historias que no figuran en la superficie. Algo de eso ocurrió el miércoles por la mañana sobre la Ruta Nacional 68, uno de los corredores más transitados del Valle de Lerma, donde un procedimiento de rutina terminó sacando de circulación un vehículo con un pasado judicial pendiente.

El operativo se desplegó a la altura del kilómetro 139, en la zona conocida como El Viñaco, un punto estratégico por el constante movimiento de vehículos particulares, transporte y turismo. Allí, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaban controles preventivos cuando detuvieron la marcha de un automóvil para una fiscalización habitual.

La revisión de la documentación y la verificación de los datos del rodado arrojaron un resultado inesperado: el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente por hurto, una situación que obligó a modificar el curso del procedimiento y activar la intervención judicial correspondiente.

Ante esa constatación, los efectivos procedieron al secuestro del automóvil, que quedó a disposición de la Justicia, mientras que el conductor, un hombre mayor de edad, fue demorado en el lugar para el cumplimiento de las medidas de rigor. El operativo se desarrolló sin incidentes y no generó complicaciones mayores en la circulación sobre la traza nacional.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 3, desde donde se dispuso avanzar con las actuaciones necesarias para establecer las responsabilidades vinculadas al origen del vehículo y a la situación legal del conductor al momento del control.