Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
Seguridad Vial
Robo y Estupefacientes
Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas
Seguridad Vial
Robo y Estupefacientes

Robo y droga

El kit delictivo que delató a un sospechoso en Solís Pizarro

Caminaba por el barrio con herramientas de mano y el paso apurado, pero su nerviosismo lo traicionó: la policía descubrió que, además de los objetos sustraídos, llevaba dosis de droga entre sus ropas.
Jueves, 05 de febrero de 2026 07:18
Un hombre fue detenido en el Barrio Solís Pizarro con elementos robados y estupefacientes.
La mañana en el barrio Solís Pizarro apenas comenzaba a despuntar cuando un hombre de 35 años se convirtió en el protagonista de un operativo que desnudó una modalidad del ictiva recurrente en la zona oeste. No hubo sirenas ni persecuciones cinematográficas, sino el ojo afilado de una patrulla de Seguridad Urbana que detectó una actitud que no encajaba con el paisaje matutino de los vecinos que salían a trabajar.

El sujeto cargaba con un equipo que difícilmente perteneciera a un trabajador de oficio a esa hora y en esas circunstancias: una llave francesa, una tenaza y un martillo. Al ser interceptado, el relato del sospechoso se desmoronó tan rápido como su compostura. Sin facturas, sin explicaciones lógicas y con el titubeo propio de quien sabe que transporta lo ajeno, el hombre no pudo justificar la propiedad de las herramientas que, se presume, serían el botín de algún ilícito cometido bajo el amparo de la madrugada.

El hallazgo en el cacheo

Lo que comenzó como una averiguación por los objetos de ferretería terminó escalando a una causa por narcocrimen. Durante la requisa de rutina, los uniformados palparon bultos extraños entre sus prendas de vestir. El hallazgo confirmó las sospechas: el hombre ocultaba varios envoltorios con marihuana.

Ante la aparición de estupefacientes, se dio intervención inmediata a la división de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo y el pesaje correspondiente de la sustancia. 

El escenario para el demorado se complicó en cuestión de minutos. Ahora, la Fiscalía Penal de turno no solo deberá investigar el origen de las herramientas incautadas -rastreando denuncias de robos en obras o viviendas particulares del sector- sino también la procedencia de la droga que el individuo portaba.

Por ahora, los elementos quedaron bajo resguardo como prueba de un raid sospechoso que terminó interrumpido por el patrullaje preventivo en uno de los puntos calientes de la ciudad.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

