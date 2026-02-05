Un arma robada y una detención en uno de los accesos clave de Orán

Orán vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial tras un procedimiento que dejó al descubierto la circulación de un arma robada en una zona de alto tránsito. El hecho se registró en uno de los accesos al Complejo Municipal y terminó con la detención de un joven tucumano, además de otras dos personas demoradas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones 2, durante tareas preventivas desplegadas en la intersección de calles Laprida e Iguazú, un sector considerado estratégico por el movimiento constante de personas y vehículos que ingresan y egresan de la ciudad.

En ese contexto, los efectivos identificaron a un hombre de 26 años, oriundo de la provincia de Tucumán, a quien se le detectó entre sus pertenencias un arma de fuego junto a nueve cartuchos. Los elementos fueron secuestrados de inmediato y puestos a disposición de la Justicia para su correspondiente verificación.

Al avanzar con las actuaciones, se confirmó que el arma presentaba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo, lo que agravó la situación del sospechoso. Ante ese escenario, se dispuso su detención por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego, quedando a disposición de la Fiscalía Penal 1.

El operativo tuvo además otras derivaciones. En el mismo lugar fueron demorados dos hombres mayores de edad por presunto encubrimiento, uno de ellos de nacionalidad peruana. Ambos quedaron supeditados al avance de la investigación mientras se analizan sus vínculos con el detenido y las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

La causa cuenta también con la intervención del Juzgado de Garantías 2, que deberá resolver la situación procesal de los involucrados en función de los elementos incorporados al expediente. La investigación continúa en curso y no se descarta la adopción de nuevas medidas en las próximas horas.