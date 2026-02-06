Avión sanitario para una paciente de los cerros

En un operativo de aeroevacuación coordinado por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) junto con la Dirección Provincial de Aviación Civil, se concretó el traslado sanitario de una paciente de 28 años desde el paraje Mesada, en Iruya, hacia el hospital San Vicente de Paul, en Orán.

El helicóptero sanitario partió desde la Ciudad de Salta a las 8 de la mañana con el médico Eduardo Marchetti y pilotos de Aviación Civil. Previamente, la paciente fue trasladada desde el paraje Aguanita hasta Mesada a pie, en una camilla para transportar a pulso a los enfermos. Este tramo estuvo a cargo del agente sanitario Carlos Herrera y de los enfermeros Ivana Sánchez y Mauro Canchi, junto a vecinos y familiares.

La geografía de la zona de montaña presenta dificultades de acceso, especialmente en esta época del año, cuando no existen rutas transitables para ambulancias. Además, el crecimiento del río impidió el cruce terrestre, por lo que el helicóptero pudo aterrizar de manera segura en Mesada para la atención oportuna de la paciente. La gerente general del hospital de Iruya, Erika Tolaba, dijo que "desde Mesada al hospital el trayecto a pie demanda aproximadamente ocho horas, mientras que desde Aguanita puede extenderse entre 10 y 12 horas".

Sobre el cuadro de la paciente, Tolaba informó que "se trata de un diagnóstico presuntivo de abdomen agudo por colecistitis. Manifestó dolor abdominal intenso, fiebre, hipotensión y taquicardia".

Por su parte, la gerente general del hospital San Vicente de Paul, Silvia Gutiérrez, explicó que el helicóptero aterrizó a las 10.40 en Orán: "La paciente se encuentra estable y compensada, con analgésicos, y se le están realizando estudios de laboratorio y ecografía a fin de definir el abordaje clínico-quirúrgico", manifestó.

Este operativo permitió visibilizar el compromiso y la vocación de servicio del personal de salud que trabaja en contextos de aislamiento geográfico, muchas veces de manera silenciosa, garantizando la atención sanitaria en comunidades de difícil acceso.

La Provincia dispone de un sistema de ambulancia aérea para el traslado de pacientes críticos hacia centros hospitalarios de alta complejidad, dentro o fuera de la provincia.