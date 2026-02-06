El pacto Mercosur-UE está en Diputados

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso.

Fuentes legislativas informaron que el convenio firmado entre los dos bloques regionales será publicado hoy en el sitio oficial de la Cámara de Diputados.

Se trata de un acuerdo que consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas, señalaron voceros de Presidencia de la Cámara baja.

El tratado comercial será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur. Ambos cuerpos aún no tienen designados a sus integrantes ni a sus autoridades.

Si bien había sido incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque recién la Comisión Europea entregó las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno.

Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, el área liderada por María Ibarzabal Murphy.

El visado del presidente Javier Milei era el paso faltante antes de fuera enviado a la Cámara de Diputados, donde el proyecto quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.

Un trámite similar se hará con el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos. El presidente Milei "confía" en la "responsabilidad" de los legisladores para sancionarlo.