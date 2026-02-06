"Fue un halago que me ofrecieran manejar la ambulancia"

Con 49 años, dos hijos y siete años de trabajo en el hospital de General Mosconi, Elsa Villalba acaba de dar un paso histórico: se convirtió en la primera mujer habilitada como chofer de ambulancia en esa localidad y una de las pioneras en la provincia.

"Yo siempre estuve predispuesta a los trabajos que me daban. Si faltaba alguien en algún sector, iba y ayudaba. Y bueno, hasta que llegué a ser chofer, que es lo que me gusta", contó Elsa en diálogo con Radio Salta, todavía sorprendida por la repercusión que tuvo su nombramiento.

Hasta hace poco se desempeñaba en servicios generales y mantenimiento del hospital. Su rutina cambió por completo cuando le propusieron hacerse cargo de una de las ambulancias ante la falta de conductores.

"Para mí fue un halago que me llamen y me digan si podía hacerme cargo. Me sentí recontenta porque me di cuenta de que hay un aprecio y un reconocimiento. Todo me lo gané a pulmón", relató emocionada.

Elsa vive en Mosconi junto a su esposo y sus dos hijos. Desde que asumió esta nueva función, combina su horario habitual con guardias de 24 horas, como el resto del personal operativo.

"Mi familia está recontenta. Ellos no se asombran tanto porque siempre fui la audaz de la familia", contó entre risas. Y agregó que ya comenzó a realizar traslados de pacientes y que se siente plenamente adaptada al nuevo rol.

Además de manejar, explicó que se prepara para asistir en emergencias junto al equipo de salud. "Estuve haciendo un curso paramédico y siempre me acerqué a los muchachos de guardia para aprender. Cuando tenía tiempo libre me metía a ver cómo trabajaban. Nunca estuve quieta", afirmó.

En cuanto a su situación laboral, destacó que el cambio de función también significó una mejora económica. "Estamos prácticamente como personal efectivo, cobramos lo mismo que un chofer de planta", señaló.

El gerente del hospital de Mosconi, Fernán López, explicó cómo se gestó la incorporación de Elsa como conductora de ambulancia.

"Ante la jubilación de algunos choferes y la necesidad que teníamos en el área operativa, hablamos con ella y le planteamos la situación. Como es una excelente mujer y persona, nos dijo que sí y que estaba dispuesta a cubrir esa función", detalló.

"Aprobó los controles"

Según relató, Villalba debió cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud: obtener el carnet de cuarta categoría, superar pruebas de manejo y aprobar los exámenes de habilitación.

"Se le tomaron todas las pruebas junto con los demás choferes. Aprobó los controles y recibió la habilitación para conducir ambulancias. Para nosotros fue un gran beneficio", remarcó López.