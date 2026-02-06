Pensar la provincia

A nadie escapa que Salta se encuentra en una coyuntura complicada. El gobierno nacional no comprende el consenso sino la aplicación autoritaria de un plan donde el pueblo no está presente, ni siquiera considerado.

Pero las provincias del interior encuentran en su gente su capital más rico, un concepto que colisiona con el de mercado. A esto hemos de sumar el cambio vertiginoso por el que transita el mundo multipolar, donde la política deja de ser dirección, gobernabilidad, estrategia política, para ser pensamiento. de allí que quienes en el terreno político quieran ser exitosos, deben comprender el primer postulado de la nueva política: pensar provincia.

¿Y qué es "Pensar Provincia"?

En primer lugar, gobernar con horizonte, no con urgencias. Es dejar de administrar incendios para construir dirección. Implica definir hacia dónde quiere ir una provincia en 10, 15 o 20 años y alinear cada decisión en materia de presupuesto, obra pública, educación, salud, producción, en ese rumbo. Caso contrario es condenar a la provincia a un atraso del que costaría demasiado salir (como de hecho, no terminamos de salir).

Es imprescindible que el gobierno piense en modo estratégico un plan de mediano-largo plazo. Un plan explícito, medible y público (no un power point olvidado), con metas claras y evaluables. No importa si se lo llama Plan Quinquenal, Agenda 2035 o Estrategia Provincial: lo central es que exista y sea vinculante para el Estado. En este punto son importantes los asesores del gobierno, personas que tengan una lectura inteligente del contexto global. Los gobiernos más avanzados gobiernan con un ojo en su territorio y otro en el mundo: hay que estar atentos a los cambios geopolíticos que hoy son tan dinámicos, a las nuevas cadenas de valor, saber evaluar la transición energética. Y un punto muy importante, avizorar la reconfiguración del trabajo, las nuevas tensiones comerciales. Pensar provincia es decidir dónde pararse en ese mapa. Porque en este momento la política central debe ser el capital humano (que es el que vota). Hoy, la tecnología ya no es un discurso; es sobre todo formación, reconversión laboral, educación técnica, ciencia aplicada. Las provincias que piensan no improvisan capacitaciones; forman perfiles que su economía va a necesitar dentro de cinco y diez años.

Para enfrentar este tiempo que ya comenzó, es necesario pensar un Estado con inteligencia técnica. Equipos profesionales, estables, con capacidad de diagnóstico y gestión. Menos marketing, más cuadros técnicos. Menos lealtades personales, más idoneidad. Pensar Provincia es saber quién sabe y ponerlo donde corresponde.

* El ordenamiento territorial y productivo

San Agustín decía: "La paz es producto del orden. Y ese orden es cada cosa en su lugar". Luego, no hay desarrollo sin orden: urbano, ambiental, logístico y productivo. Las provincias adelantadas planifican su suelo, su infraestructura y su matriz productiva para evitar desigualdades estructurales que luego se vuelven inmanejables. A esto ya lo señalaba Manuel Belgrano en sus escritos del Consulado. Estamos algo tarde.

* Continuidad más allá de los gobiernos

El gobernante que hoy quiera pasar a la historia no lo hará porque haya sido el que más poder acumuló o el que puso a funcionar una calesita más; será el que comprenda que "pensar provincia" es entender que el proyecto no empieza ni termina con un gobernador. Es una política de Estado, no de gestión. Los gobiernos pasan; el rumbo permanece. En síntesis, "pensar provincia" es dejar de preguntarse cómo llegar a la próxima elección y empezar a responder cómo llegar al próximo decenio, que, si se hace bien, de suyo hace ganar la próxima elección, obviamente. Todo lo demás -relatos, slogans, anuncios- es administración del presente. Y el presente, sin pensamiento, siempre termina gobernando solo. Y lo peor, se termina, porque le arrebatan el gobierno, o bien, se lo come el propio desprestigio: Autofagia política, que le dicen. –