Tras el reclamo de inseguridad, la Policía reforzó patrullajes en barrio El Pilar y Vicente Solá

Luego de las reiteradas quejas de comerciantes y vecinos por el aumento de robos y hurtos en las últimas semanas, la Policía de Salta dispuso un refuerzo del patrullaje preventivo y una readecuación de los operativos de seguridad en los barrios Vicente Solá y El Pilar.

En el marco de los operativos de Protección Ciudadana, el Centro de Coordinación Operativa rediagramó los circuitos de recorridos con motoristas y personal de Seguridad Urbana, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y desalentar el accionar delictivo que se venía registrando en ese sector de la ciudad.

Además, se incorporaron profesionales de áreas investigativas para colaborar con la identificación y detención de personas vinculadas a hechos delictivos.

La decisión se tomó luego de una reunión mantenida el miércoles entre autoridades policiales y vecinos de ambos barrios. En ese encuentro, los residentes plantearon su preocupación por la seguidilla de ilícitos y solicitaron mayor presencia policial en puntos considerados críticos.

Al respecto, la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, explicó que las modificaciones en el servicio "se realizaron en respuesta a los aportes brindados por los propios vecinos", y aseguró que se mantendrá un monitoreo permanente de la situación.

La funcionaria policial también informó que durante la última semana se realizaron procedimientos que permitieron recuperar elementos robados en comercios del sector. Y destacó que, según registros oficiales, en enero de 2026 se observó una disminución de delitos contra la propiedad en comparación con el mismo mes de 2025.

No obstante, reconoció que en barrios específicos donde se produjeron robos y hurtos recientes fue necesario intensificar el abordaje territorial y reforzar la prevención. El refuerzo de seguridad se da en un contexto de creciente malestar vecinal. Días atrás, habitantes de barrio El Pilar salieron a la calle para visibilizar la problemática de la inseguridad, que afecta especialmente a los comercios de la zona.

Según relataron, hay locales que han sido víctimas reiteradas de delitos. Uno de ellos habría sufrido hasta nueve robos en el último tiempo, lo que generó gran preocupación entre los propietarios.

"Los ilícitos se intensificaron y ya no respetan horarios. Roban a cualquier hora, no tienen pudor", expresó uno de los vecinos durante la protesta.

Actuaciones recientes en la zona

Desde la Policía informaron que en las últimas horas también se registraron demoras por hechos de violencia familiar, desórdenes en la vía pública y consumo de alcohol. Además, se labraron infracciones contravencionales, se realizaron identificaciones de personas y se efectuaron controles vehiculares en distintos puntos.

Finalmente, las autoridades solicitaron a los vecinos que, ante cualquier situación de riesgo o la presencia de personas sospechosas merodeando en la vía pública, se comuniquen de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.