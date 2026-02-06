VIDEO España: una argentina hizo historia en Pasapalabra y ganó 2,7 millones de euros

La televisión española vivió uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria del público. Entre aplausos, nervios y un silencio expectante en el estudio, una mujer nacida en Argentina logró algo que parecía imposible: completar el desafío final del programa y quedarse con el premio más grande entregado en su historia. La escena se transformó en viral en cuestión de minutos y convirtió a su protagonista en noticia internacional.

La protagonista es Rosa Rodríguez, de 32 años, nacida en Quilmes y radicada en España desde la infancia. Este jueves logró ganar el pozo mayor de la versión española de Pasapalabra, al completar correctamente las 25 definiciones de El rosco y quedarse con un premio de 2.7000.0000 euros. La definición final llegó cuando el tiempo estaba prácticamente agotado: con solo 3 segundos restantes, acertó la última letra que le faltaba, la M, y pronunció el apellido correcto: “Morrall”.

El estudio estalló en aplausos. Visiblemente emocionada, Rodríguez no pudo ocultar el impacto del momento. “Estoy en shock, no sé qué está pasando”, alcanzó a decir entre lágrimas mientras el conductor del ciclo le recordaba la cifra millonaria que acababa de ganar.

La victoria no fue fruto de la casualidad ni de una aparición aislada. La concursante llevaba 307 programas consecutivos enfrentándose al madrileño Manu Pascual, en uno de los duelos más largos y parejos que se recuerden en el formato, emitido por Antena 3. Durante meses, ambos protagonizaron un enfrentamiento diario marcado por la precisión, la memoria y la resistencia mental.

Según datos difundidos, ese enfrentamiento se convirtió en uno de los principales atractivos del programa, con un promedio de 1.928.000 espectadores y un 20,3 % de cuota de pantalla. En el momento decisivo del rosco final, el rating llegó a picos cercanos al 25 % de share, reflejando el enorme interés que generó la competencia.

El logro de Rodríguez también implicó un nuevo récord en la historia del ciclo. Superó la marca que hasta ahora tenía el concursante Rafa Castaño, quien había ganado un pozo de 2.272.000 euros, hasta entonces el más alto entregado por el programa.

Detrás del momento televisivo hay una historia personal marcada por la educación y el esfuerzo. Rosa Rodríguez nació el 18 de octubre de 1993 en Argentina. En 2001, cuando tenía apenas 7 años, su familia decidió regresar a España y se instaló en A Coruña, en Galicia, la tierra de origen de su padre, que había emigrado de niño al país sudamericano.

Su vínculo con el conocimiento fue siempre central. Es profesora universitaria de español como lengua extranjera y cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. Según contó en distintas entrevistas, su curiosidad permanente por aprender y entender el mundo fue lo que la llevó a animarse a participar del programa.

La decisión de presentarse tuvo además un fuerte componente familiar. Durante la pandemia, miraba concursos televisivos junto a su madre y ese hábito cotidiano fue el impulso que terminó llevándola a inscribirse.

Su ingreso al ciclo se produjo el 19 de noviembre de 2024, varios meses después de la llegada de su rival Manu Pascual, quien se había incorporado el 16 de mayo de ese mismo año. Desde entonces comenzó una competencia sostenida que mantuvo en vilo a la audiencia durante meses.

La consagración llegó en el momento más ajustado posible. Con 24 respuestas correctas y el tiempo casi consumido, Rodríguez se jugó por la última definición. El acierto final cerró un proceso de más de un año en pantalla y la convirtió en la mayor ganadora en la historia de Pasapalabra en España, además de dejar una marca inédita para el programa.