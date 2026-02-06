Minería: los beneficios del acuerdo bilateral para Salta

El doctor en ciencias geológicas, Ricardo Alonso, fue categórico al resaltar la importancia que conlleva la firma del tratado de Argentina con Estados Unidos sobre minerales estratégicos. Destacó que la provincia se podría ver ampliamente beneficiada gracias a las grandes reservas de estos recursos. El acuerdo incluye acceso a financiamiento, desarrollo de proyectos prioritarios y la creación de una cadena de suministro preferencial de minerales críticos como litio y cobre.

El acuerdo podría acelerar el desarrollo de sectores clave como el litio, el cobre y el gas, que concentran gran parte del interés de los inversores internacionales.

Uno de los puntos más importantes del acuerdo recae en el compromiso por parte de Argentina en "priorizar a Estados Unidos como socio comercial y de inversión" para cobre, litio y otros minerales críticos, por encima de "economías o empresas que manipulan el mercado".

Ricardo Alonso, doctor en ciencias geológicas.s

El acceso a financiamiento internacional, tecnología y mercados preferenciales podría impulsar la producción y exportación de estos recursos.

El objetivo es fortalecer la cadena de suministro y reducir la dependencia de mercados dominados por otros actores globales, en particular China.

Argentina ocupa una posición estratégica en el mercado global del litio. Actualmente, es el quinto productor mundial y aporta cerca del 30% de las importaciones de este mineral en Estados Unidos.

Ricardo Alonso, destacado geólogo y profesor universitario.

El litio es un recurso clave para la producción de baterías utilizadas en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y tecnologías renovables. Un mercado que está en auge y con grandes proyecciones de crecimiento.

Además, Argentina promete agilizar las solicitudes de proyectos mineros estadounidenses a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el programa de beneficios fiscales y aduaneros impulsado por el gobierno de Javier Milei durante el 2024.

El acuerdo prevé que los gobiernos y el sector privado movilicen financiamiento mediante subvenciones, préstamos, garantías e inversiones de capital para impulsar proyectos mineros en Argentina.

Ricardo Alonso destacó que "todo acuerdo con una potencia occidental es muy importante para Argentina". También señalo que Estados Unidos en una "potencia vanguardia" por lo que se celebra que Argentina esté teniendo buenas relaciones con dicho país.

Establecimiento minero en la Puna.

Mencionó que "un acuerdo con Estados Unidos es bueno y ayuda que sea un país occidental". Resaltó el hecho de que "uno se siente más cómodo con potencias del mismo continente".

El doctor en Geología, no dudo en resaltar que "Salta cuenta con un alto potencial de tierras raras" y debido a la dificultad que supone encontrar grandes reservas de estos minerales, la provincia se encuentra muy bien posicionada para entrar en este mercado.

Planta de extracción minera.

Alonso recalcó la presencia de grandes reservas de litio y minas de cobre que le permitirían a Salta "jugar en las grandes ligas". Además mencionó que "los ojos están puestos en Vaca Muerta pero la Puna es una región clave para el crecimiento económico del país".

También se pronunció acerca de los vecinos países de Chile y Bolivia. Destacó el buen ejemplo que representan los chilenos frente al manejo del litio e instó en alejarse de las políticas que implementaron los bolivianos con la minería.

Mientras Chile "es un faro a nivel mundial y un ejemplo a seguir", Bolvia " no desarrolló absolutamente nada, por las malas políticas implementadas que postergaron todo tipo de avance".

Planta minera en la Puna.

La firma del acuerdo le permitiría a Argentina potenciar la explotación de sus recursos naturales y emprender un importante camino en la búsqueda de inversiones extranjeras de gran caudal.

La provincia de Salta y las demás integrantes de la mesa del litio pueden aprovechar este tratado, para maximizar el uso de sus recursos estratégicos. Esto les daría la oportunidad de ser el foco de las nuevas inversiones que lleguen al país y desarrollar nuevas obras de infraestructura para empujar su crecimiento económico.