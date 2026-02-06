VIDEO Rescate milagroso: un perro quedó atrapado en un canal y lo rescataron en San Agustín

La escena ocurrió en uno de los accesos al Club de Campo San Agustín, sobre la Ruta Provincial 21, en una zona donde el paisaje rural convive con canales y desagües que se vuelven peligrosos tras las lluvias. Allí, un perro quedó atrapado en un pozo profundo, oculto bajo una superficie cubierta por palos, barro y residuos, y debió ser rescatado por efectivos de la Policía tras un llamado al Sistema de Emergencias 911.

El episodio comenzó cuando un vecino advirtió movimientos en el interior de un canal y notó que un animal intentaba mantenerse a flote sin poder salir. Ante el riesgo de que se hundiera por completo en el agua barrosa, dio aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos, personal policial llegó al lugar y evaluó la situación.

Según se pudo observar, el pozo estaba completamente cubierto por agua sucia, ramas y desechos, lo que lo volvía casi imperceptible a simple vista. La principal dificultad era que el canal no mostraba claramente su profundidad ni su extensión, lo que habría provocado la caída del animal. Los uniformados trabajaron con rapidez para lograr alcanzarlo y retirarlo antes de que se debilitara.

El rescate fue tenso. El perro apenas lograba sostenerse sobre la superficie en medio del barro espeso y la basura acumulada. Con maniobras cuidadosas, los efectivos lograron sujetarlo y sacarlo del interior del pozo, evitando que quedara completamente sumergido. El momento quedó registrado en un video que luego dio a conocer la misma Policía de Salta en sus redes sociales.

Sobre cómo llegó hasta allí, no hay una versión única. Algunos sostienen que el animal habría pisado una zona que parecía firme por la acumulación de tierra y ramas, sin advertir que debajo había agua. Otros, en cambio, creen que pudo haber sido arrastrado por la corriente durante las últimas tormentas en el Valle de Lerma, que incrementaron el caudal de los desagües.

Lo cierto es que el rescate se concretó a tiempo y el animal logró salir con vida. Tras ser retirado del pozo, fue puesto a resguardo mientras se verificaba su estado general. La intervención policial evitó que el episodio terminara de otra manera en un sector donde los canales abiertos representan un riesgo constante, sobre todo en días de lluvias intensas.